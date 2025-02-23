Мальчик-калькулятор побил шесть рекордов Гиннеса: как ему это удалось (фото, видео)

14-летний гений Аарян Шукла устанавливает сразу шесть мировых рекордов по умственной математике

Вундеркинд из Индии, 14-летний Аарян Шукла, поражает мир своей невероятной способностью к расчетам. В 2025 году он превзошел самого себя, установив сразу шесть мировых рекордов по умственной математике за один день в Дубае.

Его достижение официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса:

Самое быстрое время для мысленного сложения 100 четырехзначных чисел — 30,9 секунды

Самое быстрое время мысленного сложения 200 четырехзначных чисел — 1 мин 9,68 с

Самое быстрое время мысленного сложения 50 пятизначных чисел — 18,71 секунды

Самое быстрое время мысленного деления 20-значного числа на десятизначное (набор из десяти) — 5 мин 42 сек

Самое быстрое время мысленного умножения двух пятизначных чисел (набор из десяти) — 51,69 секунды

Самое быстрое время умножения двух восьмизначных чисел (набор из десяти) — 2 мин 35,41 сек

Секреты успеха: тренировка, баланс и медитация

Аарян достиг таких феноменальных результатов благодаря ежедневным 5-6 часовым тренировкам. Он подходит к подготовке системно, но понимает, что важно находить баланс между обучением и отдыхом. Чтобы сохранять спокойствие и концентрацию, Аарян практикует медитацию Сахаджа Йоги. А в свободное время он читает приключенческие книги, играет в видеоигры, крикет и путешествует по миру.

Аарян Шукла в Дубай

Как все начиналось?

Родители Ааряна заметили его уникальный талант еще в раннем детстве. "Он всегда любил числа, – рассказывает мама парня. – В шесть лет он начал серьезно заниматься умственными вычислениями, а уже в восемь выиграл свой первый международный конкурс". С тех пор Аарян стал чемпионом мира, установил несколько мировых рекордов и вошел в правление Глобальной ассоциации умственных калькуляторов (GMCA).

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