Хлопчик-калькулятор побив шість рекордів Гіннеса: як йому це вдалось (фото, відео)

14-річний геній Аарян Шукла встановлює одразу шість світових рекордів у розумовій математиці

Вундеркінд із Індії, 14-річний Аарян Шукла, вражає світ своєю неймовірною здатністю до розрахунків. У 2025 році він перевершив самого себе, встановивши одразу шість світових рекордів із розумової математики за один день у Дубаї.

Його досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса:

Найшвидший час на додавання 100 чотирицифрових чисел подумки - 30,9 сек

Найшвидший час на додавання 200 чотиризначних чисел - 1 хв 9,68 сек

Найшвидший час на додавання 50 п'ятизначних чисел - 18,71 сек

Найшвидше ділення 20-цифрового числа на десятицифрове (набір з десяти) - 5 хв 42 сек

Найшвидший час на усне множення двох п'ятицифрових чисел (набір з десяти) - 51,69 сек

Найшвидший час на усне множення двох восьмицифрових чисел (набір з десяти) - 2 хв 35,41 сек

Секрети успіху: тренування, баланс і медитація

Аарян досяг таких феноменальних результатів завдяки щоденним 5-6 годинним тренуванням. Він підходить до підготовки системно, але розуміє, що важливо знаходити баланс між навчанням і відпочинком. Щоб зберігати спокій і концентрацію, Аарян практикує медитацію Сахаджа Йоги. А у вільний час він читає пригодницькі книги, грає у відеоігри, крикет і подорожує світом.

Аарян Шукла в Дубай

Як усе починалося?

Батьки Ааряна помітили його унікальний талант ще в ранньому дитинстві. "Він завжди любив числа, – розповідає мама хлопця. – У шість років він почав серйозно займатися розумовими обчисленнями, а вже у вісім виграв свій перший міжнародний конкурс". З того часу Аарян став чемпіоном світу, встановив кілька світових рекордів і навіть увійшов до правління Глобальної асоціації розумових калькуляторів (GMCA).

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