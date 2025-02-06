Здравствуй, "Парк Юрского периода": ученые считают, что нашли настоящий белок динозавра

Ученые говорят о находке коллагена гадрозавра Мелового периода

Нептичьи динозавры вымерли примерно 66 миллионов лет назад, а потому люди знают о них лишь по окаменелостям, которые чудом не были разрушены за столь длительное время. Однако новое исследование говорит, что до нашего времени может даже сохраниться некоторые фрагменты белков, например коллагена.

Нет, это не значит, что "Парк Юрского периода" стал ближе к реальности, однако пересмотреть некоторые представления о процессах разложения тканей ученым все равно придется. Исследование обнародовано в Analytical Chemistry.

Отмечается, что в окаменелых остатках утконосого динозавра эдмонтозавра нашли остатки коллагена, который принадлежал этому животному.

Крестцовая кость эдмонтозавра

Коллаген — это основа соединительных тканей животных (кожа, хрящи, сухожилия, кости) и самый распространенный белок в организме млекопитающих. Однако под действием времени, он имеет способность распадаться. Поэтому говоря о "костях динозавров" зачастую имеется в виду "слепок", в котором все органические соединения были заменены минералами неорганического происхождения.

Новое исследование является громким вызовом представлениям, которые бытовали в научной среде на протяжении десятилетий. Например, до 2000-х годов, считалось, что коллаген не может сохраняться дольше миллиона лет, однако более поздние находки позволили теоретически сдвинуть "потолок" до двух миллионов лет. Поэтому найти настоящие молекулы динозавра в окаменелостях, которым уже не менее 66 миллионов лет, до этого не представлялось возможным.

Однако теперь ученые провели анализ крестцовой кости с использованием нескольких методов, включая оптическую микроскопию и масс-спектрометрию, и привели доказательства того, что коллаген действительно сохранился.

Участок, в котором обнаружен коллаген. В определенном фильтре, цвет меняется с желтого на синий, что соответсвует свойствам коллагена

Стоит отметить, что в 2020 году было исследование, которое утверждало, что у другого утконосого динозавра были найдены остатки клеток хрящей и даже ядра. Однако тогда к нему научное сообщество отнеслось весьма скептически и сослалось на необходимость поисков более веских доказательств. Новое исследование тоже вызвало критическую оценку и сейчас ведутся дискуссии о том, не были ли загрязнены окаменелости бактериями или грибком, а также звучат допущения, что это некая особенность процесса минерализации, а не настоящий коллаген.

Как бы там ни было, но возвращения динозавров нам пока ждать не стоит. Даже если коллаген действительно окажется настоящим, то извлечь из него ДНК нам не удастся. Впрочем, надежду на чудо исключать не стоит.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что зерно появилось в рационе наших предков еще 780 тысяч лет назад. То есть на полмиллиона раньше, чем считалось.