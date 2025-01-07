Лалохезия – одно из самых популярных слов 2024 года: что оно означает

Слово "лалохезия" пришло к нам из греческого языка

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" назвал слово "лалохезия" одним из самых популярных в 2024 году. Этот термин стал очень распространенным из-за войны, когда украинцам каждый день приходится бороться со стрессом.

В течение года люди все чаще использовали это слово в соцсетях и разговорах. "Телеграф" решил подробнее рассказать, что оно означает и почему приобрело такую популярность.

Слово "лалохезия" пришло к нам с греческого языка и означает снятие стресса с помощью "крепких" слов. Руководитель британской "Лаборатории ругательства" Ричард Стивенс обнаружил: когда человек ругается, у него ускоряется сердцебиение больше, чем при употреблении обычных слов.

Интересное открытие совершила британская ученая Эмма Бирн. Она заметила, что даже люди с повреждениями мозга не теряют способности материться. Это потому, что наш мозг сохраняет такие слова сразу в нескольких местах – на всякий случай.

Украинская психолог Оксана Артенюк говорит, что брань помогает справиться с ежедневным стрессом. По ее словам, нецензурные слова экономят силы, которые нам нужны для борьбы с тяжелыми ситуациями. Но важно помнить: использовать ругательство для успокоения – это одно, а материться постоянно – совсем другое.

Ученые говорят, что у лалохезии есть свои плюсы и минусы. С одной стороны она помогает быстро выпустить пар и успокоиться. С другой стороны — частое употребление нецензурных слов может испортить отношения с людьми и создать проблемы на работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает слово "шинквас" в украинском языке. О значении этого слова рассказал известный языковед.