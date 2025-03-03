Неделя началась с тишины, но скоро новая вспышка на Солнце спровоцирует магнитную бурю

На графике есть 5-балльные магнитные штормы

Хотя эта неделя началась с низкой солнечной активности, но уже в ближайшие дни на Земле будет бушевать магнитная буря в 5 баллов. Астросиноптики прогнозируют, что она будет вызвана выбросом корональной массы (СМЕ) из-за вспышки магнитной нити.

В субботу, 1 марта, на Солнце вспыхнула магнитная нить, выбросившая CME в космос. Об этом идет речь на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время Синоптики с NOAA говорят, что 4 марта выброс из светила коснется Земли, потенциально спровоцировав геомагнитную бурю класса G1, то есть незначительную.

"Наблюдатели за небом в высоких широтах должны быть начеку, чтобы увидеть полярные сияния, если прибудет CME", — добавили ученые.

Между тем, согласно обновленному графику на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 3 марта, на Земле держится низкая солнечная активность в 3 балла. Однако уже 4 марта должна начать бушевать магнитная буря в 5 баллов. Такой геомагнитный шторм прогнозируется и 5 марта.

После того, с четверга по воскресенье, 6-9 марта, не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторые области Украины в марте придет существенное потепление. Синоптики прогнозируют, что показатели могут достичь +20 градусов.