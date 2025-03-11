Сила магнитной бури уменьшилась, но шторм не завершится в ближайшие дни

Геомагнитный шторм никак не отпустит нашу планету

Сильная 5-балльная магнитная буря начала бурлить на Земле в начале этой недели. Но она держалась недолго и вскоре снизила свою мощность. Астросиноптики поделились прогнозом о штормах до 16 марта включительно.

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, прогнозируют, что сейчас, 11 марта, Земля находиться в лапах средней магнитной бури в 4 балла.

Согласно графику геомагнитных колебаний, оранжевый шторм продержится и в среду, 12 марта. Кроме того, он не завершится и 13, 14 и 15 марта. Но уже в последний день этой недели, то есть 16 марта, он должен завершиться.

Следует напомнить, график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы могут изменяться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы не смогут долго наслаждаться аномальным теплом. Синоптики предупреждают о холоде и заморозках, которые придут уже в эти дни.