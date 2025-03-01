Эта морская свинья таки плавает... в Азовском море: таинственное китообразное нуждается в охране

Единственный представитель китообразных в Украине на грани исчезновения

Морская свинья, или азовка ( Phocoena phocoena relicta ), является одним из китообразных в мире. Она распространена в Черном, Азовском и Мраморном морях и является эндемиком этих территорий.

Этот подвид является одним из четырех видов рода Phocoena и единственным представителем китообразных в Украине. Морская свинья имеет статус уязвимого вида. Она включена в Красную книгу Украины и международные списки охраны, такие как Красный список МСОП.

Особенности биологии

Морские свиньи имеют длину тела от 1,2 до 1,8 м и массу около 30-70 кг. Они коренастого телосложения, голова притуплена, спинной плавник небольшой и треугольной формы. Зубы имеют округлую коронку. Окрас тела контрастный, с черными, белыми и серыми участками, или однотонный, с оттенками серого.

Морские свиньи держатся небольшими группами, но во время массового хода рыбы могут собраться в большие косяки. Основу рациона составляют пелагические рыбы, такие как шпрот, хамса и атерина, а также придонные рыбы, например бычки. Период спаривания длится с июля по октябрь, а щенки рождаются с апреля по август.

Срок беременности составляет около 10 месяцев. Новорожденные морские свиньи могут достигать половины длины тела матери, что есть достаточно большим размером по сравнению с другими китообразными.

В Черном море морские свиньи часто встречаются в прибрежных зонах и на мелководье, особенно во время весеннего и осеннего периодов. Они заходят в эстуарии и низовья крупных рек Украины, таких как Дунай, Южный Буг, Днепр, Ингулец и Дон. Отделяются несколько популяций, привязанных к соответствующим популяциям хамсы. Во время массового хода анчоуса из Черного моря в Азовское и наоборот, северо-восточная популяция морской свиньи концентрируется в зоне перед Керченским проливом. Существенные скопления северо-западной популяции отмечаются в сопредельных водах западного и южного побережья Крыма.

Угрозы и охрана

Основными угрозами для популяций морских свиней является гибель вследствие браконьерской рыбной ловли и попадания в рыболовные снасти, а также загрязнение моря. Загрязнение воды и дна отрицательно влияет на всю экосистему, включая рыб, которые являются основным источником питания морских свиней. Для сохранения этого вида необходимо усилить контроль над рыболовством и снизить загрязнение морской экосистемы.

Размножение и разведение

В условиях неволи морские свиньи не плодятся и долго не живут. Поэтому охрана этого вида должна производиться в естественных условиях путем защиты его ареалов и уменьшения антропогенных воздействий. Украинские ученые и охранники окружающей среды работают над сохранением популяций морских свиней путем мониторинга их состояния и разработки эффективных мер охраны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дельфины в Черном море страдают из-за войны. Так обычная афалина оказалась на грани исчезновения в Украине.