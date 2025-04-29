Украинец достиг пенсионного возраста и имеет норму стажа, но зарплаты мало. Какой будет пенсия

Для значительной пенсии в Украине мало иметь норму стажа и достичь 60 лет

Пенсии в Украине зависят не только от страхового стажа или возраста выхода на отдых, но и заработной платы. То есть нормы стажа и достижения пенсионного возраста для значительной пенсии мало.

Какой ожидается пенсия в 2025 году у мужчины, имеющего норму стажа и достигнувшего 60 лет, если его зарплата меньше минимальной в Украине, то есть 8 тысяч гривен, согласно данным "Минфин". Об этом узнал "Телеграф".

Согласно расчетам пенсионного калькулятора, в 2025 году мужчина, который достиг 60 лет, имеет норму общего стажа в 32 года и получает всего 7 тысяч дохода, рассчитывает на 2454 гривен пенсии.

В Пенсионном фонде объяснили, что в 60 лет в текущем году нужно иметь не менее 32 лет стажа, чтобы назначили пенсию.

Обратите внимание, что эта пенсия высчитана на общих условиях. Кроме того, мужчина не относится к льготной категории населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы в 60, 63 или 65 лет получать пенсию не ниже 10 тысяч гривен.