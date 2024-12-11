Самец горбатого кита пересек 3 океана ради секса

13 тысяч км – расстояние между двумя точками, где видели кита. Он во время путешествия останавливался в разных местах океана

Иногда животные могут удивить ученых своими путешествиями. Так, исследователи зафиксировали самца горбатого кита, побившего рекорд вида проплыв более 13 тысяч километров. На своем пути он вероятнее всего спаривался с разными самками из других популяций.

Кит проплыл от Тихого к Индийскому океану. На путешествие ему понадобилось почти 10 лет. От Колумбии до Занзибара кита замечали с 2013 по 2022 год. Обычно киты не мигрируют так далеко от своего региона обитания и не смешиваются с другими популяциями.

Популяция китов у Занзибара

Во время путешествия этого кита, он каждый раз находился вблизи группы самок. Мотивацией для путешествия, согласно исследованиям, вероятнее всего был секс, причем самец, о котором идет речь, увеличил свои шансы на размножение, смешавшись с представителями другой гнездовой популяции. Другие причины необычного приключения кита могут заключаться в экологических изменениях, влияющих на распределение пищи, изменение климата, рост популяции горбатых китов, что усиливает конкуренцию между самцами в сезон кормления и размножения.

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