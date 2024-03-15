Исследователи обнаружили подводный мир, где проживает более 100 неизвестных существ

Ученые пришли к выводу, что около 90% видов в океанах еще не описаны.

Новозеландским институтом изучения водных ресурсов и атмосферы (NIWA) сделано исследование, благодаря которому обнаружило более 100 неизвестных существ на территории Новой Зеландии. Отмечается, что речь идет о морских видах.

Об открытии говорится на Ocean Census. Так, во время экспедиции в 800-километровый сегмент Баунти-трога, расположенный на глубине до 4800 метров у восточного берега Южного острова, команда собрала более 1800 образцов морских существ.

Что удалось исследовать

Первичный анализ уже подтвердил, что среди собранных экземпляров более сотни являются ранее неизвестными видами, включая разнообразных моллюсков, головоногих, креветок, три вида рыб и потенциально новый род кораллов.

В исследовании говорится о находке трех новых видов рыб, которые воспринимаются с большим интересом, ведь они считаются сравнительно хорошо исследованными. Однако один из собранных образцов стал настоящей загадкой для ученых, поскольку его трудно было отнести к любому известному классу, с предложениями варьироваться от морской звезды к актинам, и существует предположение, что это может быть новый род кораллов.

Новый вид кораллов

Ученые отмечают, что большинство океанической жизни еще остается неоткрытым. По научным оценкам, более 90% видов в океанах еще не описаны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые обнаружили старейшие украшения для пирсинга в мире. Находка включает в себя серьги и шпильки для губ.