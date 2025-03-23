Библейские великаны или предки китайцев? Какие тайны скрывают загадочные денисовцы

Тема в последнее время обрастает большим количеством мифов

"В пустыне на западе Индии экспедицией National Geographic был найден скелет двадцатиметрового человека. Места раскопок были в тот же день взяты в оцепление индийской армией, а данные о раскопках — засекречены тайным мировым правительством". Материалы подобного содержания периодически появлялись в СМИ в начале и середине 2000-х годов, и, как несложно догадаться, были не более чем байкой, чтобы собрать побольше "хайпа".

Однако идея существования "гигантских людей" до сих пор не дает покоя конспирологам, из-за чего тема снова начала появляться в "очень специфической" литературе, а надоевшие рекламные баннеры с фразами в стиле "ученые в шоке и все скрывают" продолжают лезть в глаза на сайтах сомнительного содержания. При этом у мифических гигантов даже появилось имя — денисовцы.

Одна из популярных реконструкций черепа денисовца на просторах сети. То, что он почти в два раза больше черепа современного человека, является фантазией автора

Ну, по крайней мере денисовцы действительно существовали. Однако давайте "отделим зерна от плевел".

Кем они были?

Свое название этот вид древних людей получил из-за того, что их останки впервые нашли в Денисовой пещере на Алтае (Россия). Однако предполагается, что их ареал обитания мог простираться через весь Китай и до Индокитайского полуострова.

По крайней мере, их останки находили в Тибете и Лаосе, что может намекнуть на то, что распространены они были весьма широко, а основная их часть проживала вовсе не в России, а в Китае или даже еще южнее. Например, некоторые ученые допускают, что денисовцы могли даже колонизировать Новую Гвинею.

Проблема в том, что для формирования окаменелостей должны быть соблюдены практически идеальные условия, а чего кости (и уж тем более ДНК) не любят, так это влаги и тепла. И именно влаги и тепла на востоке и юге Азии хватает с лихвой.

Поэтому материальных находок денисовцев у ученых очень мало — несколько фрагментов костей, фаланга пальца, кусок челюсти и несколько зубов.

Детальный анализ показывает, что останки действительно могли принадлежать некому высокорослому виду человека с массивным телосложением. Согласно предположениям, их рост составлял в среднем 175-185, что существенно выше неандертальцев (165-170 см) и даже ранних людей современного строения (170-180 см для мужчин). Много, но до двадцатиметровых гигантов явно далековато.

Стоит учесть, что эта оценка базируется на расчете пропорций найденных частей тела, а этот метод может давать очень неточные результаты. Проще говоря, нет никаких реальных подтверждений тому, что они действительно были высокими.

Датировки останков позволяют установить, что жили денисовцы где-то в период от 285 до 50 тысяч лет назад. По более либеральным оценкам, они исчезли где-то 25 тысяч лет назад. В любом случае, денисовцы видели и неандертальцев, и наших непосредственных предков.

По сути, большая часть знаний об этих архаичных людях идет из анализа ДНК одного из найденных зубов. Это, например, позволило понять, что денисовцы отделились от неандертальцев где-то 640 тысяч лет назад. То есть их история может начинаться гораздо раньше, чем мы можем предположить. Но опять же, подтвердить это сложно из-за отсутствия археологических находок.

Для сравнения, наши предки и неандертальцы разошлись где-то 800 тысяч лет назад, а это значит, что денисовцы ближе к неандертальцам, чем к нам.

Хотя сам вид давно вымер, но его наследие продолжает жить до сих пор. Около 5% денисовской ДНК до сих пор можно найти в современных меланезийцах и австралийских аборигенах. Это наглядное свидетельство того, что наши далекие предки "близко дружили" не только с неандертальцами, но и с денисовцами.

Впрочем, неандертальцы в этом плане тоже не лучше. Так, в той же Денисовой пещере в 2012 году была найдена кость 13-летней девочки "Денни", жившей 90 тысяч лет назад, которая оказалась потомком матери-неандертальца и отца-денисовца.

Еще раз — ученые нашли прямое доказательство того, что разные человеческие виды размножались друг с другом. И на момент написания материала это была единственная в мире находка останков гибрида в первом поколении. Согласитесь, выглядит более внушительно, чем какие-то крошечные проценты генов из ДНК.

Кости "Денни"

Одна из возможных реконструкций лица "Денни"

Еще одна интерпретация внешности денисовцев

Помимо костей в пещере были также найдены каменные и костяные инструменты. Это позволяет говорить, что в своем развитии денисовцы не сильно отставали от "сапиенсов" того времени.

Откуда столько мистики?

Вместе с инструментами в Денисовой пещере также были найдены и украшения. Например, браслет возрастом около 40 тысяч лет из камня с отверстием для нити, к слову, самый старый в мире. Анализ показал, что дырочку просверлили сверлом на высокой скорости (!), что было необычайно прогрессивной технологией по меркам тех времен.

Браслет, возможно принадлежавший денисовцам

Также там были найдены костяные иглы. Тоже самые старые в мире.

И если вы уже представили древних людей, на целые эпохи опередивших в развитии своих современников, то не стоит торопиться с выводами. Ведь у ученых нет доказательств того, что денисовцы населяли эту пещеру после отметки в 55 тысяч лет назад. Артефакты появились примерно на 15 тысяч лет позже, а создать их вполне могли уже люди нашего вида.

Артефакты из Денисовой пещеры. Нет четких подтверждений того, что их изготовили денисовцы

Из-за уже упомянутой редкости останков, денисовцев описывали не по находкам, а по изучению ДНК. Это привело к тому, что некоторые ученые призывают пока не торопиться с выделением для них статуса отдельного вида и предлагают оставить их как местную разновидность неандертальцев. Поэтому для них до сих пор даже нет официального научного названия.

Отдельно стоит упомянуть и об особенностях археологии в регионе. Китайские ученые имеют практику называть новым видом каждую новую находку, которая чем-то отличается по строению от других (для пост-СССР это тоже характерно). В то же время на Западе стараются не усложнять то, что в усложнении не нуждается, и причисляют к одному виду останки людей даже со значительными отличиями. Так что в научном сообществе к находкам очередного китайского Homo juluensis относятся с легкой осторожностью.

Кроме того, в Поднебесной периодически выдвигаются теории происхождения современных людей из Китая, чтобы добавить больше поводов для гордости за свою историю (да, "трипольские протоукры" пошли курить в сторонке).

На этом региональные проблемы не заканчиваются. Дело в том, что даже в древности территория Китая и Юго-восточной Азии отличалась теплым климатом, доступностью ресурсов и большими просторами для жизни общин охотников и собирателей. Это приводило к тому, что в этом регионе в одно время сосуществовали "сапиенсы", денисовцы и, возможно, неандертальцы. А компанию им составляли куда более древние виды, вроде Homo erectus, которые упорно отказывались вымирать даже несмотря на то, что им к тому времени исполнилось почти два миллиона лет.

Учитывая склонность древних людей к размножению с близкими видами и плохую сохранность останков из-за влажного климата, археологи сейчас имеют кучу разрозненных фрагментов костей, без сохранившейся ДНК и не похожих друг на друга. Так что уже сейчас существует добрый десяток китайских "новых видов", описанных по очень мелким частям скелета, которые могут действительно быть новыми видами, локальными вариациями существующих или странными гибридами.

Для краткости все это можно описать простой фразой: там несколько сотен тысяч лет творилась какая-то чертовщина и всю правду мы можем никогда не узнать.

Кем они не были?

Ну, а что там с двадцатиметровыми (или хотя бы трехметровыми) гигантами? Из объяснения выше, наверное, уже понятно, что денисовцы таковыми не были.

Упомянутая в начале статьи "экспедиция National Geographic" тоже никогда не происходила. А фотография из газет, под названием "Возвращение в долину гигантов", была создана пользователем сети под псевдонимом IronKite в 2002 году для участия в конкурсе компьютерной графики.

"Возвращение в долину гигантов" заняло третье место в конкурсе компьютерной графики

И если в эпоху медленного интернета создание подобных фото-фейков требовало как минимум наличия рук из правильного места, то в эпоху генеративных моделей искусственного интеллекта, какие-то навыки уже не нужны. Теперь практически кто угодно может создать ролик, где трехметровые гиганты строят пирамиды.

Но есть в этом мире и стабильность. И ярким тому примером является британский фанат альтернативной истории и авторитетный среди таких же любителей конспирологии писатель Эндрю Коллинз, который "радует" своим творчеством с конца 80-х годов.

Изначально он начинал с рассказов о своем опыте познания оккультных учений и паранормальных явлений, а затем отправился искать НЛО и зеленых человечков на заднем дворике. Однако в какой-то момент его понесло в изучение древности и поиски Атлантиды, где его путь пересекся с денисовцами.

Последняя его книга на эту тему, "Denisovan Origins" ("Происхождение Денисовцев"), вышла в 2019 году, то есть относительно недавно. Именно в ней, автор выражает мнение, что эти архаичные люди вдохновили "сапиенсов" на создание образов древнегреческих титанов или библейских нефилимов.

В этой же книге Коллинз высказывает мнение, что денисовцы имели высокоразвитую цивилизацию, умели ориентироваться по звездам и передали знания о космосе людям современного типа.

Мало того, именно наследие денисовцев он связывает с появлением Гёбекли-Тепе — древнего мегалитического комплекса в современной Турции, который был построен примерно 12 тысяч лет назад.

То, что Гёбекли-Тепе от последних денисовцев отделяют десятки тысяч лет и широкие просторы Азии, автора не смутило. Поэтому "потерянные цивилизации денисовцев" он находил даже в Северной Америке.

На чем базируются все эти выводы? Ответить можно одним словом: фантазия.

Закончить этот материал хотелось бы на несколько отстраненной ноте. В 1520 году хронист экспедиции Фернана Магеллана Антонио Пигафетта рассказал, что во время высадки в Патагонии (Аргентина) члены экипажа повстречали "трехметровых гигантов", которым испанцы доходили лишь до пояса.

Действительно, мужчины из местных племен были высокорослыми и достигали 180-190 сантиметров. Это почти на линейку выше, чем бравые конкистадоры с их 160-165 см. Оставалось лишь чуть-чуть преувеличить.

"Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали что это, мы не знаем", — мем современной интернет-культуры.