Рывок к Марсу: почему мечта Маска о "запасной планете" может не сбыться

Человечество десятилетиями мечтает о космической колонизации, но пока это остается уделом научной фантастики

"Мы собираемся вести человечество в космос и установить американский флаг на планете Марс и даже далеко за ее пределами". Этими словами американский президент Дональд Трамп закончил свое выступление в Конгрессе 4 марта 2025 года, тем самым подчеркнув амбиции США по колонизации красной планеты.

Его слова коррелируют с многочисленными заявлениями главы SpaceX Илона Маска, который неоднократно говорил о необходимости иметь "планету Б", если человечество все же не сможет сохранить Землю в пригодном для жизни состоянии. Свои заявления миллиардер прикрепляет действиями — сверхтяжелые космические корабли Starship взлетают (и взрываются) чуть ли не каждые пару месяцев. К слову, Маск уже критиковал агентство NASA, которое очень уж "медлит" с отправкой человека к Луне в рамках программы "Артемида".

Похоже, человечество входит в новую эпоху космической гонки. Так что присаживайтесь поудобней, мы отправляемся на Марс.

Планета для отпуска

Представьте, что гуляете по мягкому песку на берегу бескрайнего океана, освещенного мягкими лучами закатного Солнца. А единственное, что отвлекает от созерцания этой картины — это шум легкого бриза, гонящего волны на побережье.

Как-то так мог бы выглядеть один из многочисленных дней на Марсе около 3,5-4 миллиардов лет назад.

По крайней мере, к таким выводам пришла команда китайских ученых после анализа данных марсохода "Чжужун". В исследовании от 24 февраля 2025 года они утверждают, что в южной части Равнины Утопия найдены образования, напоминающие земное побережье. При этом отложения достигают глубины в 10-35 метров, что говорит о наличии в далеком прошлом стабильного крупного водоема, а не о сезонных таяниях льда.

Океан на Марсе. Звездочками выделены области работы "Чжужун"

Хотя о существовании жидкой воды в какой-то период истории Марса говорилось уже давно, однако новое исследование дает этому четкие геологические подтверждения. Авторы работы даже упомянули, что это побережье было бы прекрасным местом, для формирования бактериальной жизни.

Однако в какой-то момент идиллия подошла к концу, а вода исчезла. Дело в том, что Марс, в отличие от Земли, не имеет тектонических процессов, а потому какие-то поверхностные геологические процессы в основном поддерживались за счет света молодого, более яркого Солнца.

Основная гипотеза гласит, что атмосферу Марса в какой-то период выдуло в открытый космос солнечным ветром (потоком ионизированных частиц), что привело к пересыханию океанов. Считается, что причиной тому является потеря магнитного поля, которое было щитом от солнечного ветра, вследствие остывания ядра или ударов астероидов.

Впрочем, в сентябре 2024 года ученые из Кембриджа предположили, что кислород из атмосферы Марса был запечатан в грунте в ходе процесса под названием серпентинизация. Это сложная химическая реакция, по которой минерал оливин превращается в минерал серпентин. В ходе этого процесса в атмосферу было выброшено большое количество водорода, который соединился с атмосферным углеродом и образовал метан (вот вам и органика). Затем метан был поглощен местными глинами и пролежал в этом состоянии миллиарды лет, ведь из-за отсутствия уже упомянутой тектоники, на Марсе нет ничего, что могло бы привести к перемешиванию пород и выбросу углерода обратно в атмосферу.

Если это исследование корректно, то можно порадоваться тому, что хотя бы часть составляющих марсианской атмосферы никуда не делась и может пригодиться будущим колонистам, если те будут проводить терраформинг (то есть целенаправленное изменение климата, атмосферы планеты, чтобы сделать ее пригодной для обитания земных организмов).

А что там с жизнью?

Несмотря на громкие заголовки, которые проскакивают в СМИ в последние месяцы, жизнь мы на Марсе не нашли. Пока.

Впрочем, основной проблемой может быть не ее отсутствие, а то, что у нас нет достаточных технических средств, чтобы четко подтвердить ее наличие. Или, по крайней мере, ее существование в далеком прошлом.

Ровер Perseverance в последние годы откопал очень много интересных образцов, которые могли бы косвенно намекнуть на существование древней жизни на Красной планете. Однако у марсохода нет инструмента, который бы мог наверняка это подтвердить. Поэтому нам придется подождать, пока образцы не будут возвращены на Землю и попадут в руки ученых. А из-за постоянных задержек, весь процесс может растянуться лет на 15.

На поверхности Марса жизнь если и была, то, скорее всего, вымерла. Однако можем ли мы сказать то же самое о его глубинах?

В конце прошлого года японские ученые рассказали о данных с аппарата InSight, которые подтверждают, что жидкая вода на соседней планете есть. В настоящем времени.

"Если жидкая вода существует на Марсе, то возможно и наличие микробной активности", — отметил Икуо Катаяма из университета Хиросимы.

Увы, но эта вода находится в трещинах на глубине 10-20 километров. Поэтому сейчас у нас вряд ли найдется возможность отправиться туда, чтобы посмотреть на нее внимательней.

Иллюстрация возможного внутреннего строения Марса

Может ли жизнь найтись на такой глубине? В декабре 2024 года ученые из США и Германии попытались заглянуть в самые недра Земли и нашли простейшие микроорганизмы в почве на глубине более чем в 4 километра.

При том, некоторые штаммы ведут себе неторопливую жизнь в крошечных "карманах", получая энергию от расщепления молекул воды вследствие радиации горных пород. Не фуршет конечно, но этого достаточно, чтобы прожить в подобных условиях миллиард лет.

Столкновение миров

Если у вас возник вопрос о том, как потенциальная марсианская жизнь связана с планами по колонизации планеты людьми, то ответ может оказаться несколько запутанным.

Дело в том, что человек обитает в мире бесчисленного количества микроорганизмов и в некой мере даже не может жить без них жить. Переваривать пищу нам помогает около килограмма кишечных микробов, а энергию в каждой клетке наших организмов хранит симбиотическая бактерия — митохондрия. То есть, если мы отправимся на Марс, они полетят вместе с нами.

Митохондрия в клетке (Фото: университет Огайо)

Недавний конфуз с попаданием земных бактерий на образцы астероида Рюгу показывает, что они вполне комфортно себя чувствуют, питаясь инопланетной органикой. То есть с пищей на Марсе у них проблем возникнуть не должно, особенно если люди будут терраформировать планету под свои нужды.

К тому же земные бактерии развивались в условиях агрессивной конкуренции, где им пришлось противостоять антибиотикам, вирусам и, конечно же, другим штаммам. Если на Марсе и сохранилась жизнь, то ее развитие на протяжении миллиардов лет проходило в куда менее конкурентной среде.

То есть вспомните любой фильм, где высокотехнологическая инопланетная раса прилетает на Землю и начинает уничтожать ее население. Все будет наоборот. Злыми пришельцами в случае Марса будут люди и то, что они с собой принесут.

Поэтому мы подходим к любопытным этическим вопросами: готовы ли мы неосознанно уничтожить уникальную возможность найти внеземные формы жизни? Готовы ли мы пожертвовать возможностью понять, как развивалась жизнь за пределами нашей планеты и какой она может быть в других уголках вселенной? Готовы ли мы это сделать ради миссии, которая может даже не увенчаться успехом?

Как это ни странно, но возможное наличие жизни на Марсе может стать серьезной помехой для его колонизации. Хотя и по не совсем очевидным причинам.

К счастью, ученые хорошо понимают риски биологического загрязнения Марса и стараются придерживаться всех мер безопасности, чтобы этого не допустить. Однако ситуация может сильно измениться, как только мы построим там постоянную базу.

Конечно же, все будет зависеть от формата будущих миссий и наших планов на соседнюю планету. И тут стоит напомнить, что Маск в 2020 году говорил, что хочет отправить туда миллион человек до 2050 года. Очевидно, что в SpaceX настроены вовсе не на мелкую наблюдательную миссию, а значит, без терраформирования обойтись не удастся.

Новые марсиане

Если люди смогут решить технические нюансы, вроде доставки ресурсов для строительства базы или добычи их на месте, то их может поджидать другой вызов.

Эволюция человека и его далеких предков проходила на Земле в течение многих миллионов лет. Мы изменили под себя экосистемы, чем обеспечили комфортные условия для обитания. Мы приспособились к условиям нашей планеты и начали эксплуатировать ее в своих нуждах. Однако Марс будет совсем другим местом, требующим иных адаптаций.

Самое очевидное — низкая гравитация. В этих условиях уже у первого поколения поселенцев могут возникнуть серьезные проблемы с мышцами, костями, кровяным давлением и т.д. Чтобы противостоять этому, марсианскому человеку придется меняться. И делать это быстро.

Например, эволюционный биолог из Университета Райса (Техас) Скотт Соломон говорил, что нашему виду будут необходимы "пара сотен лет", чтобы выработать нужные адаптации. В нормальных условиях на Земле, на это потребовались бы многие тысячи лет.

Новым видом люди-марсиане, скорее всего, не станут, поскольку на это понадобилось бы куда больше времени в полной изоляции. Однако речь все равно идет о заметных изменениях в физиологии, метаболизме и даже психологии.

Сейчас наши познания в этой теме слишком малы, чтобы сказать, как именно будут проявляться эти изменения. Но есть все основания полагать, что они будут существенными.

При этом более высокий радиационный фон на Марсе может привести к тому, что мутации будут более частыми. То есть человеку придется пройти через несколько этапов изменений, пока эволюция не подберет наиболее оптимальную форму для жизни в этих условиях.

Ну и, конечно же, нельзя исключать вероятности того, что беременность не сможет успешно протекать в столь экстремальных условиях. В этом сценарии дети колонистов попросту не родятся или не переживут первые дни.

Если это случится, то нам придется отложить мечту о "планете Б" до прорыва в развитии генетики (и преодоления всех связанных с этим этических вопросов), чтобы искусственно изменить себя под требования Марса.

Так что, похоже, нам все же придется заботиться о нашей "планете А", так как в ближайшее время бежать нам будет некуда.