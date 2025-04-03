Космическая вкусняшка: ученые приготовили традиционное японское блюдо на МКС и удивились из-за результата

Теперь люди могут готовить мисо в космосе

Разговоры о космических путешествиях обычно затрагивают области колонизации других планет, изучения далеких звезд и опасностей космических дыр. Однако далеко не все при этом понимают, насколько в космосе все будет другим. И один из таких аспектов заключается в приготовлении пищи.

Новое исследование было обнародовано в iScience 2 апреля 2025 года. Оно касалось опыта приготовления мисо на МКС.

В вопросах кулинарных техник мы далеко не всегда отдаем себе отчет в том, что во время готовки у нас есть неисчислимое количество микроскопических помощников, которые выполняют основную работу. Например, без бактериальных дрожжей мы не смогли бы приготовить хлеб, а упомянутое выше мисо нельзя сделать без процесса ферментации с участием грибка. Хотя в некоторых случаях ферменты содержатся непосредственно в продукте, но в других за их производство отвечают разные микроорганизмы.

Мисо — это традиционная японская специя, которая выглядит как густая паста. Производится оно путем брожения смеси бобовых, риса или пшеницы с использованием специального плесневого грибка "кодзи" (Aspergillus oryzae).

"Существуют некоторые особенности космической среды на низкой околоземной орбите — в частности, микрогравитация и повышенная радиация, — которые могут оказывать влияние на то, как микробы растут и метаболизируются, и, таким образом, как работает ферментация. Мы хотели изучить влияние этих условий", — рассказал один из авторов исследования Джошуа Д. Эванс из Технического университета Дании.

В марте 2020 года заготовку под мисо отправили на МКС, а еще две "контрольные партии" были отправлены в Данию и в США. При этом процесс тщательно отслеживался. В космосе процесс ферментации проходил в несколько непривычных для земных микроорганизмов условиях, что включало:

низкую гравитацию и непривычную влажность и давление;

радиацию, которая в 120 раз превышала земную;

высокую температуру (из-за близости бокса к оборудованию) в 36 градусов по Цельсию, что гораздо выше, чем в земных условиях;

Мисо после возвращение с МКС

На удивление мисо с МКС нормально ферментировалось, а у конечного продукта нашлись ряд схожестей и различий. Например, во всех трех образцах доминировали бактерии стафилококки. И ученые так и не поняли откуда они там взялись, поскольку вся подготовка смесей велась в стерильных условиях. То, что они нашлись и в космической "вкусняшке", говорит о том, что они попали туда с Земли и принятых мер по дезинфекции было недостаточно. Как они повлияли на ферментацию, пока не понятно.

Основную работу по ферментации выполнил упомянутый грибок "кодзи", он успешно справился со своим заданием, как на Земле, так и в космосе. Однако у космических грибков обнаружился ряд мутаций, которые возможно вызвал повышенный радиационный фон.

А вот что оказалось неожиданным, так это обнаружение в космическом мисо бацилл (Bacillus velezensis). И, как и в случае со стафилококками, ученые не поняли откуда они там взялись и почему их не было в земных образцах. Хотя в этом плане подсказку может дать то, что эти бактерии хорошо растут при температурах в 30-40 градусов по Цельсию, то есть в условиях, которые были предоставлены на МКС. Похожие бактерии и на Земле используются в ферментации бобовых при приготовлении других традиционных восточноазиатских блюд по типу твенджан (корейский аналог мисо).

Как и ожидалось другие условия ферментации оказали свое влияние и на вкус мисо, хотя удивительно то, что его вообще признали съедобным. Дегустацию проводили уже на Земле. Космическая специя имела более жареный, ореховый вкус, чем мисо с Земли.

Найдите различия

Что доказывает это исследование? Хотя бы то, что мы можем приготовить мисо в космосе! И на самом деле это важно, поскольку ученые теперь понимают, что процесс ферментации можно запустить и во внеземных условиях. А еще астронавтов можно будет порадовать чем-то новым, помимо традиционных рационов.

Как сообщалось ранее, марсоход Curiosity нашел на Марсе самые длинные молекулы на основании углерода, которые когда-либо обнаруживали на этой планете. На Земле подобные часто являются частью живых организмов.