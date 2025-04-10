Расположена в 55 миллионах световых лет от Земли. Как выглядело первое фото черной дыры

Масса этой черной дыры — 6,5 миллиарда масс Солнца

Черные дыры – это участки пространства, где такая мощная гравитация, что свет не может вырваться за пределы. Долго они считались лишь гипотетическими объектами, но 10 апреля 2019 было представлено первое фото черной дыры, что стало большим прорывом астрофизики.

Формируются черные дыры в результате коллапсирования массивными звездами под действием собственной гравитации и создают область с сильной гравитацией. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядит первое фото черной дыры.

Изображение, опубликованное 10 апреля 2019 года, показывает черную дыру в центре галактики Messier 87 (M87), расположенной около 55 миллионов световых лет от Земли. Масса этой черной дыры – примерно 6,5 миллиарда масс Солнца. На фото видна темная дыра, которая окружена ярким кольцом света — излучением вращающегося вокруг нее перегретого газа.

Фото: EHT Collaboration

Как сделали это фото?

Проект EHT объединил восемь радиообсерваторий по всему миру, создав виртуальный телескоп размером с Землю. Эта техника, известная как интерферометрия со сверхдлинной базой, позволила достичь чрезвычайно высокого разрешения, необходимого для наблюдения таких отдаленных объектов.

Фото: DR JEAN LORRE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

В мае 2022 года сделали еще одно фото черной дыры — на этом снимке она видна лучше. Однако он остается невидимым, ведь он полностью темный. Однако этому снимку также видно яркое окружающее ее кольцо.

Фото: EHT Collaboration

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в NASA показали пять фантастических снимков телескопа Chandra. Так выглядят самые загадочные объекты Вселенной.