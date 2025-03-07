В космосе взорвалась очередная дорогущая игрушка Илона Маска (видео)

Стоимость ракеты Starship держат в секрете, однако она точно стоит более 10 миллионов долларов

Космический корабль Starship компании SpaceX, принадлежащий Илону Маску, взорвался во время испытательного полета. Это стало второй подряд неудачей с начала года для ракетной программы Маска для Марса.

Космический корабль SpaceX Starship взорвался в космосе 6 марта через несколько минут после старта из Техаса, пишет Reuters. В некоторых районах Флориды из-за этого было приостановлено авиасообщение.

В сети появились видео огненных обломков, пролетающих в сумеречном небе у южной Флориды и Багамских островов после того, как Starship распался в космосе. Это произошло вскоре после того, как корабль начал неконтролируемое вращение с отключенными двигателями.

Через несколько минут после старта две части ракеты разделились по плану. Сверхтяжелый ускоритель вернулся на землю, в воздухе его поймал кран SpaceX, так называемые "гигантские механические руки" пусковой башни.

Корабль Starship примерно через восемь минут потерял стабильность, двигатели прекратили работу. Связь с аппаратом прервалась незадолго до его разрушения.

Вскоре SpaceX сообщил, что корабль Starship развалился. В компании уточнили, что Starship потерпел "энергетическое событие" в кормовой части, которая привела к потере нескольких двигателей. Там подчеркнули, что среди обломков не было токсичных материалов. Это уже восьмое испытание Starship, предыдущее также потерпело неудачу.

Как сообщал "Телеграф", 17 января SpaceX также потерял космический корабль Starship во время седьмого тестового полета. Связь с кораблем прервалась через 9 минут после старта.