Безос отправил в космос женский экипаж: на борту была его невеста (фото, видео)

Полет прошел без внештатных ситуаций

Американская компания Blue Origin в понедельник 14 апреля совершила запуск корабля New Shepard. Полет был организован исключительно в туристических целях, а экипаж впервые состоял исключительно из женщин.

О ходе рейса за пределы земной атмосферы и обратно сообщило издание CNN. Отмечается, что сам полет длился 10 минут и прошел в автоматическом режиме и без происшествий.

Корабль при этом поднялся на высоту в 105 километров, а после достижения верхней точки полета экипаж имел возможность на несколько минут ощутить невесомость. Пуск ракеты произошел с западной части Техаса.

Возглавила путешествие за пределы Земли журналистка и невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчез. Компанию ей составили певица Кэти Пэрри, телеведущая Гейл Кинг, продюсер Керианн Флинн, инженер Айша Бове и ученая Аманда Нгуен.

"Когда ты поднимаешься туда, становится странно тихо. Там действительно тихо и спокойно, и ты смотришь на планету и думаешь: вот откуда мы пришли? Для меня это такое напоминание о том, что нам нужно делать лучше, быть лучше", — рассказала Кинг после возвращения.

Как известно, первый коммерческий полет в космос был совершен 11 июля 2021 года компанией Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, однако запуск ракеты Blue Origin состоялся лишь несколькими днями позже — 20 июля того же года. Для Blue Origin это уже 11-й туристический полет. Впервые для американской космической индустрии он прошел с исключительно женским экипажем.

Напомним, Безос ранее говорил о том, что мечтает увидеть триллион людей, живущих в космосе. Однако он считает, что ключом будет не колонизация новых планет, а создание огромных космических станций.