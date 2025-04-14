Безос відправив до космосу жіночий екіпаж: на борту була його наречена (фото, відео)

Політ пройшов без позаштатних ситуацій

Американська компанія Blue Origin у понеділок 14 квітня здійснила запуск корабля New Shepard. Політ був організований виключно з туристичною метою, а екіпаж вперше складався виключно з жінок.

Про хід рейсу за межі земної атмосфери повідомило видання CNN. Наголошується, що сам політ тривав 10 хвилин і пройшов в автоматичному режимі та без подій.

Корабель при цьому піднявся на висоту 105 кілометрів, а після досягнення верхньої точки польоту екіпаж мав можливість на кілька хвилин відчути невагомість. Пуск ракети стався із західної частини Техасу.

Очолила подорож за межі Землі журналістка та наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчез. Компанію їй склали співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, продюсер Керіан Флінн, інженер Айша Бове та вчена Аманда Нгуєн.

"Коли ти підіймаєшся туди, стає дивно тихо. Там справді тихо і спокійно, і ти дивишся на планету і думаєш: ось звідки ми прийшли? Для мене це таке нагадування про те, що нам потрібно робити краще, бути краще", — розповіла Кінга після повернення.

Як відомо, перший комерційний політ у космос було здійснено 11 липня 2021 року компанією Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона, проте запуск ракети Blue Origin відбувся лише за кілька днів пізніше — 20 липня того ж року. Для Blue Origin це вже 11 туристичний політ. Вперше для американської космічної індустрії він пройшов із виключно жіночим екіпажем.

Нагадаємо, Безос раніше говорив про те, що мріє побачити трильйон людей, які живуть у космосі. Однак він вважає, що ключем буде не колонізація нових планет, а створення величезних космічних станцій.