Никаких цветов: как выглядят древнейшие украинские писанки

Первые писанки были не из яиц

Яйцо – один из самых древних символов жизни, известный многим культурам мира еще с древнейших времен. В украинской традиции он воплотился в писанки. Однако раньше еще в княжеские времена писанки делали не из яиц. По крайней мере, до настоящего времени они не сохранились. Делали писанки из керамики, а в середину помещали шумовой элемент так, что писанка немного напоминала погремушку. Самая древняя украинская керамическая писанка датируется IX в.

Первую древнерусскую писанку археологи нашли во время раскопок Десятинной церкви. Это произошло еще в 1857 году. Еще одну — княжеских времен — нашел Викентий Хвойко в 1902-м в селе Броварки на Полтавщине. Также на Полтавщине нашли уникальные керамические писанки на месте городища Порт-Воинь, ныне затопленного Кременчугским водохранилищем.

Писанки из древнерусского городища Порт-Воинь

Различные виды керамических писанок

Как создавали керамические писанки

Древние писанки это полые изделия с росписью в желто-зеленых тонах, часто с узорами, похожими на математические скобки. Высота – до 5 см, ширина – до 3,5 см. В мастерских Киевской Руси писанки изготовляли особым образом. Глину лепили вручную, выжигали, а затем наносили цветную поливку. Каждую писанку держали на палочке, погружали в непрозрачное поливное покрытие, а затем вручную расписывали.

Писанка с Ровенщины, которой 950 лет

Чаще всего использовали зеленый, бурый и желтый цвета. В национальном музее истории Украины подчеркивают — такие писанки исчезли в середине XII в. Пасхальные яйца, которые мы знаем, не являются прямым продолжением языческой традиции, ведь в христианские времена не имеют шумовых эффектов.

Писанки из Плиснеска были изготовлены, когда христианство и язычество существовали одновременно

Самая древняя писанка на яйце

В августе 2013 года во Львове на улице Шевской, археологи НИЦ "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины на глубине более пяти метров в старинном водосборнике обнаружили артефакт, которому почти полтысячи лет — писанку, нанесенную не на керамику, а на настоящую скорлупу утиного яйца.

500-летняя писанка, найденная во Львове (реконструкция)

Археологи датируют водосборник XV – началом XVI века. И хотя прошло столько веков, орнамент удивительно сохранился. Предполагают, что эта писанка — самая древняя в Украине. Сейчас она находится в Коломыйском национальном музее. Копия есть во Львовском музее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что писанка стала монетой. До Пасхи Нацбанк выпустил коллекционную монету в виде яйца. На ней тоже нет цветов – изображен традиционный мотив из Одесчины.