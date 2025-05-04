График почти весь усеян магнитными бурями. Когда готовиться к сильным

В ближайшую неделю отдохнуть не удастся

На Земле сейчас держится средняя магнитная буря, которая, вероятно, должна была завершиться в эти дни, однако в середине следующей недели увеличит свою силу. Астросиноптики говорят, что ее может подпитать взрыв солнечного пятна.

Земля попала в поток мимолетного солнечного ветра с порывами, достигающими 700 км/с. Ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather прогнозируют, что 3 мая возможны геомагнитные бури класса G1.

Кроме того они предупреждают об очень большом солнечном пятне 4079. Оно, безусловно, является самым большим солнечным пятном 2025 года, ведь простирается на 140 000 километров.

"Любые солнечные вспышки в эти выходные будут геоэффективными, поскольку гигантское солнечное пятно поворачивается к Земле", — отметили в сообщении.

Магнитные бури 4-11 мая

Согласно графику геомагнитных колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, воскресенье спокойно не пройдет, ведь все время будет держаться средняя магнитная буря в 3.9 балла. "Оранжевый" геомагнитный шторм будет и 5-6 мая, но 7 мая его сила вырастет до 5 баллов. Хотя на следующий день снова упадет до 4 баллов.

Однако на этом колебания не завершатся, потому что 10 мая ожидается еще одна магнитная буря в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда ждать сильных ливней и гроз в Украине.