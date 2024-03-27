В Киеве появится еще один пятизвездочный отель

Отель может принести крупную сумму в бюджет

Крупные иностранные отельные сети весьма заинтересованы в ведении бизнеса в Украине и даже рассматривают возможность инвестиций в отечественные гостиницы. В частности речь идет об отеле "Украина", который подлежат приватизации и может после этого и вовсе стать пятизвездочным.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль, по меньшей мере три всемирно известные сети уже заинтересовались некоторыми объектами.

"Мы очень осторожно относимся к переговорам, которые идут с сетями и вообще потенциальными участниками. Потому что часто утечка информации приводит к неправильным трактовкам на рынке", — отметил он.

Вместе с тем, глава ФГИ подчеркнул, что несколько известных во всем мире сетей уже запросили информацию о технических характеристиках и начали уточнять другие детали.

"Им эти объекты интересны, мы видим это. Точно уже три сети проявили интерес по данным гостиницам", — добавил он.

По словам Коваля, только стоимость отеля "Украина" в самом сердце Киева оценена в 1,34 млрд гривен без НДС, а финальная сумма поступления в бюджет будет намного выше. При этом глава ФГИ убежден, что этот четырехзвездочный отель после попадания в частные руки и вовсе может стать пятизвездочным.

Больше по теме читайте в полной версии интервью "Телеграфа": Кому нужна гостиница "Украина"? Что с большой приватизацией и арендой госземель? Интервью с главой ФГИ Виталием Ковалем

Как сообщалось ранее малая приватизация наполняет бюджет в войну. Она восстановилась с середины сентября 2022 года и принесла за 5 месяцев 3 млрд грн в государственный бюджет, что превысило показатели даже в 2020 году.