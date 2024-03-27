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У Києві з’явиться ще один п’ятизірковий готель

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
Готель "Україна"
Готель "Україна"

Готель може принести велику суму до бюджету

Великі іноземні готельні мережі дуже зацікавлені у веденні бізнесу в Україні та навіть розглядають можливість інвестицій у вітчизняні готелі. Зокрема йдеться про готель "Україна", який підлягає приватизації і може після цього взагалі стати п’ятизірковим.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" голова Фонду державного майна Віталій Коваль, щонайменше три всесвітньо відомі мережі вже зацікавилися деякими об’єктами.

"Ми дуже обережно ставимося до переговорів, які йдуть з мережами та взагалі потенційними учасниками. Тому що часто витік інформації призводить до неправильних трактувань на ринку", — зазначив він.

Разом з тим, голова ФДМ підкреслив, що кілька відомих у всьому світі мереж вже запросили інформацію про технічні характеристики та почали уточнювати інші деталі.

"Їм ці об’єкти цікаві, ми бачимо це. Точно вже у трьох мереж є зацікавленість щодо цих готелів", — додав він.

За словами Коваля, лише вартість готелю "Україна" в самому серці Києва оцінена в 1,34 млрд гривень без ПДВ, а фінальна сума надходження до бюджету буде набагато вищою. При цьому глава ФДМ переконаний, що цей чотиризірковий готель після потрапляння в приватні руки може стати п’ятизірковим.

Більше на тему читайте у повній версії інтерв’ю "Телеграфа": Кому потрібен готель "Україна"? Що з великою приватизацією та орендою держземель? Інтерв'ю з головою ФДМ Віталієм Ковалем

Як повідомлялося, раніше мала приватизація наповнює бюджет у війну. Вона відновилася з середини вересня 2022 року та принесла за 5 місяців 3 млрд грн до державного бюджету, що перевищило показники навіть у 2020 році.

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#Київ #Готель #ФДМ #Віталій Коваль #Готель &quot;Україна&quot;