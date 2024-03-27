Кому нужна гостиница "Украина"? Что с большой приватизацией и арендой госземель? Интервью с главой ФГИ Виталием Ковалем

Сколько принесет в Фонд восстановления продажа конфискованных подсанкционных активов

Новый глава ФГИУ Виталий Коваль (Верховная Рада назначила его в конце ноября прошлого года) оптимистично смотрит на выполнение плана приватизации. И хочет его перевыполнить. Правда, не говорит, на сколько. Кто будет флагманом приватизации в этом году, что делать с неликвидом, когда заработает аренда государственных земель? Именно об этом "Телеграф" спросил у Коваля.

О плане и отелях

В этом году запланировано 4 млрд гривен поступлений от продажи и аренды госимущества. Удалось ли за первый квартал 2024 года собрать около миллиарда, чтобы в график уложиться?

В нашем госбюджете утверждена задача для Фонда государственного имущества – 4 млрд гривен от приватизации и 800 млн гривен от аренды. Скажу, что год начался очень живо. Мы уже имеем на середину марта проведенных успешных аукционов более чем на 900 миллионов гривен (в бюджет фактически поступило 370 млн гривен). И поступления на середину марта от аренды уже более 200 миллионов гривен. То есть фактически идем в графике с потенциалом к увеличению этих сумм. Напомню, что после того, как аукцион состоялся, победитель должен оплатить долги. Это долги по заработной плате и по уплате налогов. И часто это бывает сумма даже больше, чем вырученная от приватизации.

На какую цифру вы хотите выйти?

Мы выполним план, в этом я не сомневаюсь. Другой вопрос, что я максималист. И моя команда знает, что мы высоко подняли планку. Я ее не буду озвучивать. Мы к ней движемся. План плюс — это будет точно. Каждая гривна важна. Потому что каждая гривна превращается в пулю, снаряд, амуницию, питание наших воинов.

Вы недавно говорили, что надеетесь продать только объекты малой приватизации на 4 млрд гривен. И это полностью закрывает обязательства Фонда на этот год. Вы делаете ставку на малую приватизацию в этом году? Большой вы не ожидаете или я не так понял?

Мы делаем ставку на всеобъемлющую приватизацию. Важно понимать, что актуальна и большая, и малая приватизации. И команда Фонда сегодня заряжена на результат. Мы хотим попытаться достичь четырех миллиардов только за счет объектов малой приватизации. Это такой внутренний наш план-максимум. Кроме того, со второго полугодия должна состояться большая приватизация по нескольким объектам. Это уже будет мегаприятный бонус для страны. Потому что вырученные от приватизации средства напрямую идут в государственный бюджет, а затем используются на Силы обороны.

Коваль планирует перевыполнить план приватизации

И каковы в этом году флагманы приватизации? На что вы рассчитываете в первую очередь из больших объектов?

Есть несколько потенциальных лидеров. В частности, отель "Козацкий". Видим оживленный интерес рынка к этому объекту. Еще есть гостиница "Украина" — это сердце столицы. И по ним мы отчетливо ощущаем заинтересованность. Гостиничный рынок работает в двух сегментах. Есть девелоперы, выкупающие недвижимость, и есть управляющие компании, которые берут потом эти объекты в управление. И с одной стороны, и с другой мы видим живой интерес. Гостиница "Украина", например, оценена в 1,34 млрд гривен без НДС. Это будет стартовая цена, и уверен, что цена будет значительно больше. Потому что интерес есть. Сегодня эта гостиница — "четверка" (четыре звезды. — БТ.), которая в частном формате может стать "пятеркой" по характеристикам. И это раскрывает возможности для захода многих мировых сетей. Отель "Козацкий" имеет две звезды. Но его уникальное месторасположение позволяет сделать из него минимум 4 звезды. Это точно те объекты, которые интересны инвесторам.

Отель "Козацкий"

По гостинице "Украина" стартовая цена будет один миллиард гривен. До какого уровня она может возрасти в процессе?

Всё зависит от конкуренции. Если в приватизационном конкурсе принимают участие 6 участников, то вероятность любого сговора, любого недобросовестного отношения к конкуренции минимизируется. С 1 января этого года мы уже достигли среднего уровня шесть участников на объект. Иногда больше. Были объекты, где в аукционах было 18 участников и даже 33. И это успешные аукционы, показывающие, что 2024 год – это год возможностей. Потому что одна гривна, вырученная от приватизации, приводит за собой 4 гривны частных инвестиций в оборудование, в модернизацию. А государство получает налоговые поступления от новых рабочих мест, созданных на старых объектах.

Наша цель — сделать road-show, чтобы все участники рынка имели информацию об этом объекте и максимальное количество покупателей приняло участие в аукционе.

А кто именно из всемирно известных операторов гостиничного бизнеса интересуется "Украиной"?

Мы очень осторожно относимся к переговорам, которые идут с сетями и вообще потенциальными участниками. Потому что часто утечка информации приводит к неправильным трактовкам на рынке. Могу сказать только одно: несколько всемирно известных сетей уже запрашивают технические характеристики, уже уточняют детали. Им эти объекты интересны, мы видим это. Точно уже три сети.

Гостиница "Украина"

Какие объекты, которые сейчас находятся в управлении Фонда, наиболее проблемные с точки зрения именно приватизации?

Я бы перефразировал вопрос: "Какой объект не проблемный?" На 1 января 2023 года в управлении Фонда было немногим более 900 предприятий. К началу 2024 года в управлении ФГИУ уже более 2300 предприятий. То есть количество объектов, переданных в сферу управления Фонда в 2023 году, возросло в 2,5 раза. И это мегавызов для всей команды. На этот момент мы уже завершили распределение этих предприятий. Мы понимаем будущее каждого из них. Есть, к сожалению, компании, которые существовали последние десять лет только на бумаге. Сейчас их ждет ликвидация или банкротство.

У вас есть задачи, есть свои планы, есть свои желания. А что больше всего мешает приватизации?

Любой идущий на приватизацию объект имеет обычно кучу проблем из прошлого. И это началось не год назад, а 10—15 годами ранее. Есть уголовные производства, которые следует снимать, доказывая свою правоту в суде.

Есть сопротивление групп влияния, есть нежелание банально руководителей предприятий. Они настолько приросли к своему креслу, что думают, что это государственное предприятие уже их частная собственность.

Иногда мне на докладах руководители предприятий говорят: ну мы 15 лет работаем на этом предприятии. И ваш результат какой? Минус 5 миллионов в год. Это же дно.

О подсанкционных объектах

По данным ФГИУ, сейчас у него в управлении конфискованных подсанкционных объектов на 3,2 млрд гривен. Все ли в этом году удастся продать? В общей сложности из трех миллиардов гривен, сколько вы ожидаете реальных поступлений именно из этой категории?

Три миллиарда гривен — это ожидаемая сумма на основе балансовой стоимости этих активов. Если говорить о подсанкционных активах, которые есть в Фонде, то это самый сложный участок работы. Потому что, по сути, Украина сегодня пионер в наработке юридических механизмов работы с такими объектами. Таких сейчас у нас 731. Это очень разные активы: начиная от паркоместа на Оболони и заканчивая тем же пакетом акций в Ocean Plaza. На самом деле огромный ассортимент. Предприятия, которые находятся в управлении Фонда, занимаются экономической деятельностью по 618 направлениям. Из 731 объекта не все будут приватизированы, некоторые будут переданы Силам обороны. К примеру, авто. Мы сейчас готовим список для передачи, потому что не видим смысла в отдельной продаже этого имущества. В целом мы ожидаем поступлений от продажи еще больше, чем 3 млрд гривен.

Это сколько?

Три плюс. Просто назову некоторые объекты, которые сегодня есть в списке: Ocean Plaza; также осуществляем мероприятия по включению в перечень приватизации завода "ПентоПак" в Борисполе – лидера рынка пищевой упаковки в Украине; завод "Мотордеталь-Конотоп", прекрасное предприятие, которое сегодня продает на "Роллс-Ройс", "Мерседес-Бенц", на другие мировые гиганты промышленности свою продукцию. Вырученные от них средства будут существенными.

О большой приватизации и земле

А что-то из реально большой приватизации, которая годами не двигается. Я имею в виду предприятия типа ОПЗ. Есть ли у них шансы в этом году пойти на продажу, или это будет год какой-то финальной подготовки?

У нас нет каких-либо стоп-действий к этим объектам, мы их готовим к приватизации. И я убежден, что некоторые из них будут реализованы в этом году. Просто нужно понимать, что большая приватизация – это процесс от 6 до 12 месяцев. Всё зависит от количества процедурных моментов, от прохождения всех бюрократических механизмов в Кабмине. Это утверждение аукционной комиссии, определение цены, вся работа, связанная с юридическим сопровождением. И мы должны помнить, что почти у каждого из этих объектов есть долги. К примеру, балансовая стоимость предприятия составляет примерно три миллиарда гривен, но у него "за плечами" 6 миллиардов гривен долга перед "Нафтогазом". И долг часто "окисляет" актив. И работа с этими долгами, подготовка таких объектов к приватизации очень сложна.

И все же. По ОГХК, ОПЗ в этом году есть шансы, что будут аукционы?

По Объединенной горно-химической компании есть шанс. Мы ее готовим к продаже. Сегодня у нас как никогда этот шанс есть, и его нужно использовать. Будет ли он успешен, учитывая долговую ситуацию, покажет рынок. Но запросы есть.

По поводу ЗАлК. Что там будет выставляться на продажу? Я видел фотографии. Это будет земля? Там помещения нельзя даже рассматривать как недвижимость.

Я был на Запорожском алюминиевом комбинате. К сожалению, это ужас то, что там сейчас. И нужно понимать, что предприятие полностью разграблено и перешло уже в Фонд "мертвым". Но есть и большой позитив от таких объектов. Охранные зоны и возможность подвода инфраструктуры – это электроэнергия, газ.

То есть это площадка под строительство?

Это поле, которое можно использовать для новой жизни нового завода. Таких объектов у нас, к сожалению, достаточно. Но и они имеют право на жизнь. Мы не имеем права иметь такое пятно в Запорожье. Пусть там будет другое производство, но оно будет.

Еще одно достаточно новое для Фонда направление – это аренда государственных земель. Какие шансы, что в этом году этот рынок заработает?

Планируем выйти на объявление этих земельных аукционов в июле 2024 года. Если мы сможем это сделать раньше, то я похвалю команду. К сожалению, есть объективные факторы, не зависящие от Фонда. Например, внесение изменений в Бюджетный, Земельный и Налоговый кодексы. Это в пределах ответственности парламента.

В настоящее время правительство проводит административную реформу. Будут объединяться или ликвидировать министерства. Фонд как-то задела эта правительственная реформа? Будет ли реструктуризация структуры управления или сокращение кадров?

Глава Фонда госимущества в шоке от состояния Запорожского алюминиевого комбината

Мы не стоим в стороне от этой реформы. По памяти скажу, что мы на 29% с 1 апреля будем иметь меньший штат. Фактически уже все организационные процессы состоялись. Мы понимаем, что это всеобщая государственная политика. Нам очень не хватает специалистов, но будем брать качеством, а не количеством.

Некоторые предприятия национализировали после 24 февраля: "Мотор Сич", "Укрнафта". Есть какие-то планы, что с этими предприятиями делать после победы?

Я уверен, что после победы у нас будет инвестиционный бум. И когда инвесторы пойдут, даже побегут в нашу страну после победы, то уже нужно будет определять, что мы оставляем за государственным сектором, полноценно понимая слово "стратегические отрасли". Я убежден, что нет, например, стратегической функции в отелях, нет стратегических функций в тех направлениях бизнеса, где частный сектор успешен. Если мы говорим о национальной безопасности, то уверен, что Кабмин принял правильное решение и некоторые предприятия будут обеспечивать эту национальную безопасность стратегически. А все остальное должно идти на рынок.