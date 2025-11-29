Натуральный или поддельный: как правильно выбрать сыр, простые правила

Настоящий натуральный сыр не должен иметь искусственных добавок

Далеко не каждый продукт, который называют "сыром", является им на самом деле. Пытаясь уменьшить затраты или искусственно увеличив срок хранения, производители могут добавлять в него различные консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы или стабилизаторы.

"Сырный продукт" от натурального сыра отличить вполне реально. Какой "псевдосыр" покупать не стоит, пишет "Oбозреватель".

Что нужно знать

Долгий срок годности свидетельствует о консервантах

Твердый сыр может оставаться свежим до двух недель

Лучше всего покупать небольшие порции сыра

Ненатуральный сыр: как отличить

Сыр

В натуральном продукте должны быть только молоко, закваска, соль и ферменты. Если в составе присутствуют другие подозрительные ингредиенты, это сигнализирует о том, что сыр может быть "фейковым". Показателем того, что продукт имеет признак подделки, является слишком гладкая, пластикообразная структура или же неестественно яркий цвет. Натуральный сыр имеет мягкий кремовый оттенок, может быть слегка неровным на срезе.

Сыр не должен иметь неестественно резкого запаха или тем более, отдавать маргарином. Кроме того, настоящий сыр не должен прилипать к ножу и оставлять за собой жирную пленку. Маркировкой "сырный продукт" производитель показывает, что в сыре есть растительный жир, поэтому вкусовые качества такого продукта хуже.

Хранение

Сыр имеет много видов

Натуральный сыр не должен храниться месяцами и если срок годности слишком большой, это прямое доказательство того, что продукт содержит некие добавки. Лучше всего будет приобретать небольшие порции и хранить сыр в холодильнике, в пищевой пленке или пергаменте. При этом твердые сорта могут оставаться свежими до двух недель, а мягкие лучше употребить в течение нескольких дней после открытия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что один из популярных видов сыра нельзя употреблять детям и людям с определенной аллергией. Его обычно употребляют необработанным, что может быть небезопасно.