Как испечь хлеб в аэрогриле: получится даже у новичков (видео)

Домашний хлеб в аэрогриле — это удобный способ приготовить свежую выпечку без духовки

Домашний хлеб можно приготовить проще, чем кажется на первый взгляд, особенно если в доме есть аэрогриль. Этот кухонный прибор часто используют для приготовления мяса или овощей, но он отлично справляется и с выпечкой. Благодаря циркуляции горячего воздуха хлеб равномерно пропекается, получается мягким внутри и с румяной корочкой снаружи. Важно только учитывать количество теста и не пересушивать его.

Как приготовить хлеб в аэрогриле, показали на YouTube-канале Fast Easy Delicious.

Ингредиенты:

300 г муки

230 мл воды

1,5 ст. л. оливкового масла

8 г сахара

5 г соли

4 г быстрорастворимых сухих дрожжей

вода в распылителе

Приготовление:

В миске смешайте муку, сахар и сухие дрожжи. Влейте воду, добавьте соль и перемешайте до однородности. Тесто получится мягким и слегка липким. Добавьте оливковое масло и аккуратно вмешайте его в тесто. Накройте миску и оставьте тесто на 30–40 минут, чтобы оно "отдохнуло". Затем смочите руку водой и несколько раз сложите тесто прямо в миске, подтягивая его от краев к центру. Такой способ формирует клейковину без долгого вымешивания. Снова накройте и оставьте на 1–1,5 часа. За это время тесто заметно увеличится в объеме и станет воздушным. Присыпьте поверхность мукой, аккуратно выложите тесто и сформируйте шар, стараясь сохранить пузырьки воздуха внутри. Переложите его в форму для аэрогриля. Слегка сбрызните водой из распылителя и оставьте еще на 15 минут. Выпекайте при 180°C около 20 минут. Затем аккуратно переверните хлеб и готовьте еще 10 минут при той же температуре. Это нужно, потому что аэрогриль сильнее прогревает сверху, чем снизу.

Важно не увеличивать количество муки, так как если тесто будет слишком плотным или объемным, хлеб может подгореть сверху и остаться сырым внутри. Также перед выпечкой обязательно сбрызните тесто водой. Учтите, что разные модели аэрогрилей работают по-разному, поэтому после первых 20 минут важно проверить, не пригорел ли хлеб и, при необходимости, скорректировать время приготовления.