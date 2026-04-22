Як спекти хліб в аерогрилі: вийде навіть у новачків (відео)

Домашній хліб в аерогрилі – це зручний спосіб приготувати свіжу випічку без духовки

Домашній хліб можна приготувати простіше, ніж здається на перший погляд, особливо якщо вдома є аерогриль. Цей кухонний прилад часто використовують для приготування м'яса або овочів, але він чудово справляється і з випічкою. Завдяки циркуляції гарячого повітря хліб рівномірно пропікається, виходить м'яким усередині та з рум'яною скоринкою зовні. Важливо лише враховувати кількість тіста і не пересушувати його.

Як приготувати хліб в аерогрилі, показали на YouTube-каналі Fast Easy Delicious.

Інгредієнти:

300 г борошна

230 мл води

1,5 ст. л. оливкової олії

8 г цукру

5 г солі

4 г швидкорозчинних сухих дріжджів

вода в розпилювачі

Приготування:

У мисці змішайте борошно, цукор і сухі дріжджі. Влийте воду, додайте сіль і перемішайте до однорідності. Тісто вийде м'яким і злегка липким. Додайте оливкову олію і акуратно вмішайте її в тісто. Накрийте миску і залиште тісто на 30–40 хвилин, щоб воно "відпочило". Потім змочіть руку водою і кілька разів складіть тісто прямо в мисці, підтягуючи його від країв до центру. Такий спосіб формує клейковину без довгого вимішування. Знову накрийте і залиште на 1–1,5 години. За цей час тісто помітно збільшиться в об'ємі та стане повітряним. Присипте поверхню борошном, акуратно викладіть тісто і сформуйте кулю, намагаючись зберегти бульбашки повітря всередині. Перекладіть її у форму для аерогриля. Злегка збризніть водою з розпилювача і залиште ще на 15 хвилин. Випікайте при 180°C близько 20 хвилин. Потім акуратно переверніть хліб і готуйте ще 10 хвилин при тій самій температурі. Це потрібно, тому що аерогриль сильніше прогріває зверху, ніж знизу.

Важливо не збільшувати кількість борошна, оскільки якщо тісто буде занадто щільним або об'ємним, хліб може підгоріти зверху і залишитися сирим усередині. Також перед випіканням обов'язково збризніть тісто водою. Врахуйте, що різні моделі аерогрилів працюють по-різному, тому після перших 20 хвилин важливо перевірити, чи не пригорів хліб і, за необхідності, скоригувати час приготування.