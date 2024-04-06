Тысячи венгров вышли на протесты против Орбана: что стало причиной

Демонстрации проходят на фоне громкого скандала

В центре столицы Венгрии прошел многотысячный протест против политики действующего премьера Виктора Орбана. Возглавил движение юрист и бывший член правящей партии "Фидес" Петер Мадьяр.

Как сообщает Reuters, на митинг собрались "десятки тысяч человек". Демонстранты прошли маршем к парламенту с лозунгами "Мы не боимся" и "Орбана в отставку".

Петер Мадьяр ранее был женат на бывшем министре юстиции Юдит Варге и стал широко известен в стране после того, как обнародовал информацию о коррупции внутри правительства.

В частности в феврале он обвинил главу канцелярии премьер-министра Венгрии Антала Рогана в управлении централизованной машиной пропаганды. Также он обнародовал фрагмент разговора со своей бывшей женой, в котором та детально описала то, как старший помощник Рогана пытался вмешаться в дело о коррупции.

Отмечается, что расследование по этому делу началось накануне чувствительных для Орбана выборов в Европейский парламент и последовало за скандалом о сексуальном насилии, который привел к отставке его главных союзников — президента Каталин Новак и министра юстиции Юдит Варги.

Как сообщалось ранее, 10 февраля 2024 года, стало известно, что Новак подала в отставку, а позже о своем намерении покинуть должность заявила Варга. Причиной тому стали протесты граждан после того, как глава государства помиловала человека, причастного к сокрытию сексуального насилия над детьми в детдоме.