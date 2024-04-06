Тисячі угорців вийшли на протести проти Орбана: що стало причиною

Демонстрації відбуваються на тлі гучного скандалу

У центрі столиці Угорщини відбувся багатотисячний протест проти політики чинного прем’єра Віктора Орбана. Очолив рух юрист та колишній член правлячої партії "Фідес" Петер Мадьяр.

Як повідомляє Reuters, на мітинг зібралися "десятки тисяч людей". Демонстранти пройшли маршем до парламенту з гаслами "Ми не боїмося" та "Орбана у відставку".

Петер Мадьяр раніше був одружений з колишньою міністеркою юстиції Юдіт Варгою і став широко відомий у країні після того, як оприлюднив інформацію про корупцію всередині уряду.

Зокрема, у лютому він звинуватив голову канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Антала Рогана в управлінні централізованою машиною пропаганди. Також він оприлюднив фрагмент розмови зі своєю колишньою дружиною, в якій вона детально описала те, як старший помічник Рогана намагався втрутитися у справу про корупцію.

Зазначається, що розслідування у цій справі розпочалося напередодні чутливих для Орбана виборів до Європейського парламенту і сталося після скандалу про сексуальне насильство, який призвів до відставки його головних союзників — президента Каталін Новак та міністра юстиції Юдіт Варгі.

Як повідомлялося раніше, 10 лютого 2024 року стало відомо, що Новак подала у відставку, а пізніше про свій намір покинути посаду заявила Варга. Причиною цього стали протести громадян після того, як глава держави помилувала людину, причетну до приховання сексуального насильства над дітьми в дитбудинку.