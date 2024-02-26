В Венгрии избрали нового президента: кто ним стал и что о нем известно

Его предшественница ушла с поста раньше срока из-за большого скандала

Парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, избрал нового президента страны ― им стал Томаш Шуйок, сменивший Каталин Новак, ушедшую в отставку после скандала с помилованием мужчины, покрывавшего насилие над детьми. 134 депутата проголосовали за его кандидатуру.

Томаша Шуйока на пост президента Венгрии выдвинула партия главы правительства Виктора Орбана "Фидес". Новый глава государства ранее был председателем Конституционного суда, информирует Telex.

Томаш Шуйок стал новым президентом Венгрии: подробности

Провластная партия выставила только единственного кандидата на эту должность. Поэтому Шуйок ожидаемо стал главой страны.

За его назначение отдали свой голос 134 депутата. Только пятеро высказались против. Отметим, что в этот же день парламент Венгрии принял отставку предшественницы Шуйока Каталин Новак.

Шуйок будет выполнять обязанности главы государства с 5 марта 2024 года. До тех пор этим занимается спикер парламента Ласло Кьовер.

Экс-президент покинула свой пост вместе с министром юстиции Юдит Варгой. Это произошло после протестов в Венгрии. Вскрылась информация, что Новак помиловала мужчину, которого осудили за сокрытие сексуального насилия над детьми в государственном детдоме.

Народ потребовал отставки президента. Каталин Новак признала свою вину и заявила о своем уходе. Вскоре о таком же намерении сообщила и министр юстиции Венгрии Юдит Варга

Что известно о новом президенте Венгрии, биография

О новом главе государства известно немного, ведь он непубличная фигура. Ему 67 лет, он юрист по образованию. С 2016 по 2024 год был председателем Конституционного суда.

Шуйок также работал послом Венгрии в Австрии. Его назначили на эту должность в 2000 году. Он выполнял свои обязанности 14 лет.

Отметим, что у Венгрии с Украиной непростые отношения. Особенно они усложнились после полномасштабного вторжения России. Премьер-министр Орбан часто блокирует помощь нашей стране.

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