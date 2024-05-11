В Германии обсуждают создание "зоны безопасности" над частью Украины: о чем речь

Идея вызывала одобрение у депутатов ряда партий

Представители нескольких немецких партий не исключают использования систем ПВО НАТО для защиты западных областей Украины. В частности идет речь об использовании систем, размещенных в Польше и Румынии.

Идея принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, а также бывшему помощнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Хорсту-Хайнриху Браусу. Об этом пишет DW.

Эксперты подчеркнули, что это позволило бы организовать "зону безопасности" в 70 километров и усилить украинскую ПВО непосредственно возле передовой. Идею поддержали ряд немецких политиков, среди которых есть и представители правящей коалиции, например, Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза 90/Зеленых".

В частности Агнешка Бруггер от "зеленых" считает, что системы ПВО можно расположить возле границ Украины, чтобы защитить западные области. Такое же мнение высказал и ее сопартиец Антон Гофрайтер, который отметил, что такая опция должна быть рассмотрена в более отдаленной перспективе, но сейчас об этом речи не идет.

Депутат СвДП Маркус Фабер отметил, что количество ракет для украинской ПВО уже сейчас ограничена, а потому уже сейчас надо подумать о производстве нужного их количества в долгосрочной перспективе, а также о привлечении западных систем к защите воздушного пространства Украины.

Поддерживают идею и некоторые оппозиционеры, так Родерих Кизеветтер из ХДС отмечает, что это позволит разгрузить ПВО Украины. Он привел в пример участие западной коалиции в отражении атаки на Израиль, что не сделало США, Францию и Британию сторонами конфликта.

Как сообщалось ранее, Украину пока невозможно обеспечить ракетами для американских противовоздушных пусковых установок Patriot, поскольку геополитическая ситуация подогрела мировой спрос на эти боеприпасы. А производство новых ракет откровенно не успевает спросом.