Норвегия решила существенно увеличить помощь Украине: на что пойдут сотни миллионов долларов

Предложение норвежского правительства поддержали в парламенте страны

Норвегия, которая планирует передать Украине американские истребители F-16, решила увеличить помощь нашей стране в этом году на семь миллиардов норвежских крон (свыше 600 миллионов долларов). Общая сумма помощи в 2024 году составит 22 миллиарда крон.

Об этом после встречи с лидерами оппозиции во вторник, 30 апреля, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, сообщает Радио Свобода. По его словам, увеличение помощи является "вопросом жизни или смерти для народа Украины".

Норвежский премьер подчеркнул, что помощь Украине также является вопросом безопасности и стабильности в Европе. Следовательно, по его словам, это важно для Норвегии.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за такое решение. По его словам, большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим высоким приоритетом для защиты жизни людей.

"Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших неотложных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время. Вместе мы защищаем Украину и остальную Европу от российского террора", — написал Зеленский в соцсети X.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Норвегия предоставит Украине истребители F-16. Они будут оснащены новейшим вооружением и смогут наносить удары в тылу противника.