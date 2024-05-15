В друга Путина стрелял поэт: все, что известно о напавшем на словацкого премьера Фицо (видео покушения)

В настоящее время нападавший задержан

Стала известна личность мужчины, который сегодня, 15 мая, произвел несколько выстрелов в Роберта Фицо, премьер-министра Словакии. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Об этом сообщает aktuality.sk. Отмечается, что Цинтула является сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

"Подозреваемый житель города Левице был творчески активным. Издал несколько поэтических сборников. В 2016 году Юрай Цинтула работал в частной охранной службе", — говорится в издании.

Отмечается, что журналисты связались с сыном подозреваемого в покушении на убийство словацкого премьера. Мужчина заявил, что ничего о намерениях отца не знал.

"Я ничего не знаю, не знаю, имел ли отец какое-либо намерение, что он планировал, почему это произошло", — сказал сын подозреваемого.

На вопрос о том, ненавидел ли его отец Роберта Фицо, мужчина отметил:

"Я вам так скажу – он за него не голосовал. Это все, что я могу об этом сказать".

Что известно о нападающем

Согласно информации из открытых источников, Юрай Цинтула уроженец города Левице в Словакии. Ему 71 год.

В 2005 году был одним из основателей словацкого литературного клуба Duha. Был его главой с 2008 и до 2016 года.

Написал три поэтических сборника – Sen rebela ("Мечта повстанца"), Diptych ("Диптих"), Osy ("Осы") сатира, в 2010 году издал роман "Сообщение жертвы", в 2015 году издал книгу о цыганах – Efata. С 2015 года – член Ассоциации словацких писателей.

Юрай Цинтула

Юрай Цинтула в литературному клубе

Мужчина был сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" и либералом. При этом, как пишут некоторые издания, мужчина открыто выражал свою ненависть к левым политикам в соцсетях, а в прошлом лично против Фицо.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на Роберта Фицо. По его словам, это ужасно.