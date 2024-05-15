Покушение на путинского друга Фицо: Зеленский отреагировал и сказал, что следует сделать

Состояние Фицо оценивают как тяжелое

Владимир Зеленский прокомментировал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, которое произошло сегодня, 15 мая. Президент Украины категорически осудил нападение на главу правительства Словакии и отметил, что это ужасно.

Соответствующее сообщение Зеленский сделал в своем аккаунте, в сети X (Twitter). Президент выразил надежду, что Фицо быстро поправится.

"Решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует сделать все возможное, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме, ни в какой сфере", — написал президент.

Напомним, сегодня днем, 15 мая, стало известно о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен после заседания Кабмина. В него стрелял мужчина, который затем был задержан.

Сейчас Фицо находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое. Согласно информации местных СМИ, словацкий премьер мог получить три ранения: в грудь, живот и конечности.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как словацкий премьер оскандалился заявлением к годовщине вторжения РФ в Украину. Он заявил, что во всем "виновны неонацисты".