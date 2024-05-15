"В Киеве нет войны, условия будет ставить РФ, нужно отдать территории": топ фраз Фицо об Украине

Опубликована сборка главных фраз, которые премьер-министр говорил об Украине

На фоне страшного происшествия вокруг премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого выстрелил неизвестный после заседания Кабмина "Телеграф" предлагает вспомнить, какими фразами он отличился на своем посту, говоря об Украине. Он много раз говорил о войне и далеко не всегда в пользу нашей страны.

Во многих публичных выступлениях Фицо комментировал войну России против Украины, а также вопросы насчет вступления страны в НАТО, оказания военной помощи и прочего. В одном из скандальных высказываний, например, он дале заявил, что якобы "в Киеве нет войны".

"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, что вы несерьезны. Поезжайте туда и увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", — отвечал Фицо на вопрос журналиста накануне его встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Кроме того, Фицо однажды намекнул, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы война скорее закончилась:

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они (украинцы — ред.) ожидают, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", — сказал он.

При этом премьер-министр заявлял, что не верит "в военное решение". По его мнению, условия в итоге так или иначе будет якобы диктовать Россия.

"Мы должны признать, что у Украины нет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем и не способна на никакое контрнаступление. Мы можем отправить все оружие мира, все деньги, но никогда не победим Россию на поле боя. Приходит 2024 год, и вы увидите, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия", – считает премьер Словакии.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину Роберт Фицо снова опозорился своим высказыванием. Он сказал, что вторжение Росси началось еще в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов".

"Нас убеждали, что конфликт в Украине имеет только военное решение. Мне кажется уместным сказать по случаю второй годовщины войны в Украине о другом: Запад не может признать, что стратегия продолжения конфликта в Украине не сработала", — отметил он.

К слову, осенью 2023 года новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировало предложение предыдущего Кабмина о том, чтобы отправить Украине военную помощь на сумму 40,3 млн евро.

Также стоит упомянуть, что премьер утверждал, что санкции против России "негативно отражаются на жителях Словакии", а Россия "была, есть и будет".

В то же время Фицо обещал препятствовать процессу вступления Украины в НАТО.

"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявлял премьер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлов 71-летний уроженец словацкого города Левице выстрелил в Роберта Фицо после того, как тот вышел к общественности. Премьера госпитализировали — вертолетом его доставляют в Банск-Быстрице. В СМИ сообщают, что состояние Фицо очень тяжелое. Сейчас его жизнь в опасности и все "решится в ближайшие часы".