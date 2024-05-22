"Путин положил два глаза": в Швеции рассказали, что считают целью России в Балтике

Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море

Российский диктатор Владимир путин положил "оба глаза" на остров Готланд. Его главная цель — получить контроль над Балтийским морем.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден в интервью RND. По его словам, не исключено, что российский "лидер" положил глаз и на Аландские острова.

"Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина — получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море", — заявил Бюден.

Аландские острова

Он отметил, что если РФ возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это значительно повлияет на жизнь в Швеции, а также других странах Балтийского моря.

"Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО", – подчеркнул главком.

Микаэль Бюден говорит, что Готланд — это шведская территория, а потому Швеция несет ответственность за его защиту.

"Были времена, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружить Готланд.

Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", – пояснил он.

Швеция защищает Готланд, а также может использовать этот остров для наступательных операций в случае необходимости.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать то, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности.

Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах", – подытожил Бюден.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, по словам финского президента, Финляндия следит за намерением МО РФ уточнить госграницу на Балтике. Москва не контактировала с Хельсинки.

Стоит добавить, что 21 мая российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может захватить страны Балтии за семь дней.