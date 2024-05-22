"Путін поклав обидва ока": у Швеції розповіли, що вважають за мету Росії в Балтиці

Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах та виходах у Балтійське море

Російський диктатор Володимир Путін поклав "обидва очі" на острів Готланд. Його головна мета – отримати контроль над Балтійським морем.

Про це сказав головнокомандувач Збройних Сил Швеції Мікаель Бюден в інтерв’ю RND. За його словами, не виключено, що російський "лідер" накинув оком і на Аландські острови.

"Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря", — Заявив Бюден.

Аландські острови

Він зазначив, що якщо РФ візьме під контроль та перекриє Балтійське море, це значно вплине на життя у Швеції та інших країнах Балтійського моря.

"Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО", — наголосив головком.

Мікаель Бюден каже, що Готланд — це шведська територія, тому Швеція несе відповідальність за його захист.

"Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд.

Наразі ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів та тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає”, – пояснив він.

Швеція захищає Готланд, а також може використовувати цей острів для наступальних операцій у разі потреби.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити у безпеці.

Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру та стабільності у Північному та Балтійському регіонах", – підсумував Бюден.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, за словами фінського президента, Фінляндія стежить за наміром МО РФ уточнити держкордон на Балтиці. Москва не контактувала із Гельсінкі.

Варто додати, що 21 травня російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник ГУР МО України Вадим Скибицький заявив, що Росія може захопити країни Балтії за сім днів.