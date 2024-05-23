Шахматы с Путиным, Китаем и позор в ООН: экс-министр обороны Британии написал супероткровенную статью о МИДе страны (полный текст)

У нас есть министерство, которое скрывается за протоколом

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес жестко проехался по МИД своей страны. Вероятно, последней каплей для британского политика стало высказывание искреннего "сочувствия иранскому народу" из-за потери их кровавого лидера, который на днях погиб в авиакатастрофе вместе с министром иностранных дел Ирана и не только.

Уоллес опубликовал свою колонку в британском издании "The Telegraph". В своей статье он отметил, что ему трудно выделить худший момент в его отношениях с Министерством иностранных дел Британии и подчеркнул, что часто их действия жертвуют национальными интересами страны.

Статью перевели журналисты издания "Европейская правда". Полный текст публикуем ниже.

Когда я вспоминаю времена работы министром обороны Британии, мне трудно выделить худший момент в моих отношениях с Министерством иностранных дел.

И не потому, что таких моментов не было, а потому, что их было очень много. Например, когда во время чрезвычайных происшествий в Судане выяснилось, что посол, заместитель посла и руководитель службы безопасности оказались в отпуске за пределами страны во время переворота, оставив нас фактически слепыми.

Или когда во время эвакуации из Кабула единственным действием "группы быстрого реагирования" МИД, направленной в Афганистан, стала ее "скорая передислокация" обратно в Великобританию, причем это происходило в то время, когда британские военные и сотрудники Минобороны оказались в опасности.

Или постоянные попытки заблокировать летальную помощь Украине из-за страха "возмутить и спровоцировать" Путина. К сожалению, этот список слишком длинный для одной статьи.

Но то, что произошло сейчас, когда британские дипломаты молча встали в Совбезе ООН, чтобы почтить погибшего президента Ирана – это, наверное, одна из самых низких точек.

Создается впечатление, что Министерство иностранных дел руководствуется двумя принципами. Первый принцип – "чтобы никого не огорчить", даже если для этого нужно пожертвовать национальными интересами Британии. Второй принцип – это "обязанность заботиться". Но заботиться не о гражданах Великобритании, а о собственном персонале.

Здесь нет места жертвенности; здесь никто не думает о Британии прежде всего; нет никакого риска. И, конечно, вообще нет понимания того, что современный мир требует умения искусно "играть в шахматы" со своими оппонентами. Все это отсутствует, у нас есть министерство, которое скрывается за протоколом и помпезностью.

Вина за это лежит не на наших послах, а на центральном офисе МИД, лишившего своих дипломатов полномочий. Бывшие и нынешние руководители дипломатии превратили нашу сеть послов в почтовые ящики для отправки политического бреда, который создавал центр. Штаб-квартира МИД не руководит выполнением поставленных задач, но и не делегирует полномочия, игнорируя знания наших людей на местах, "на передовой".

Я знаю, по меньшей мере, двух послов, которые столкнулись с запретом поездок внутри страны, где они представляют Британию, потому что кто-то в Лондоне решил, что это слишком рискованно для "их сотрудников". То есть решение принимал тот, кто вообще никогда не бывал в этой стране, а не посол, который явно должен лучше разбираться в этом. Решали такие люди, как бывший постоянный секретарь МИД Саймон Макдональд, постоянно повторявший на встречах фразу "обязанность быть осторожными".

Мантра о такой "обязанности" заставила нас эвакуировать в Польшу британское посольство в Украине, когда в этом не было нужды. Также именно эта "обязанность быть осторожными" заставила Foreign office требовать от британских дипломатов и военных покинуть Судан, несмотря на то, что у нас была защищенная база в Порт-Судане.

И даже когда мантра об этой обязанности не работала, по Британии продолжало бить непреодолимое желание "императоров из МИД", не дай бог, никого не огорчить, из-за чего мы постоянно отказывались стать на чью-либо сторону в международных спорах.

Помню, как я решил, что мы должны проявить солидарность с Польшей, когда Беларусь создала миграционный кризис, наводняя иммигрантами польскую границу. Тогда на ужине с моим польским коллегой мы договорились, что Великобритания отправит на границу 100 бойцов инженерных войск. А потом я узнал, что Министерство иностранных дел подготовило письмо с "рекомендацией" остановить это, потому что они, мол, опасаются "спровоцировать лидера Беларуси"!

К счастью, Министерство обороны тогда действовало быстрее, чем клерки МИДа, и мы уже были на месте. И наш замечательный посол в Польше также отверг эту чушь. Но даже тогда в МИДе нашелся какой-то недоумок, требовавший, чтобы британские военные в Польше сняли со своей формы британские флаги!

Порой было впечатление, что британский Foreign Office больше радуется возможности быть "подставкой для ручек" в каком-то мелком подкомитете в ООН, чем отстаивать национальные интересы Британии. Там считали, что быть националистом – это почти вульгарно. Дошло до того, что мы в Минобороны называли МИД "пеналом для ручек" из-за его стремления показать эту свою "значимость" в ООН.

И этот подход МИД когда-то должен был открыться.

Если ты поддерживаешь пустоту, то мир наконец об этом узнает. Такое разоблачение произошло на этой неделе в Совбезе ООН. Неужели существует мир, в котором правильным шагом является чествование британскими дипломатами иранского президента минутой молчания?

Чествование человека, который после Иранской революции приказал убить сотни, если не тысячи невинных иранцев. Человека, который экспортировал беспилотники в Россию и ХАМАС, чтобы убивать наших союзников и друзей. На самом же деле миром снова проходит разделение между либеральными демократиями и авторитарными государствами.

В этом мире у Великобритании есть реальные враги, но МИД этого, похоже, не хочет признавать.

На комитетах безопасности мне лично приходилось спорить с представителями МИД, доказывать им, что Путин играет с ними в шахматы. Я тогда им говорил: игра уже началась. А за нами решение, к чему мы стремимся – поставить мат или завести себя в патовую ситуацию.

Китай начал играть аналогичную игру очень, очень давно. Вот только британский МИД тогда предпочел бы, чтобы все закрыли глаза на неприятные факты…

Мне жалко дипломатов, которые понимают все это, но центр не позволяет им ничего сделать. Жаль офицеров разведки МИ-6, знающих, как играть в шахматы на мировом уровне, но им не позволяют этого делать. И жаль всех тех людей, которые ожидают от Великобритании действий, но не видят ничего.

У нас до сих пор есть отличные дипломаты. Но слишком долго министры иностранных дел и послов сдерживали культуру, которая ставила консенсус, здоровье и безопасность выше интересов Британии и не позволяла им быть агентами наших национальных интересов.

Известная поговорка: "Ничем не рискуя, ничего не добьёшься". Для Британии пора вернуть такое Министерство иностранных дел, которое снова начнет играть большую игру.

Бен Уоллес, министр обороны Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2019-2023 годах

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку 31 августа 2023 года. Соответствующее решение об освобождении от должности Уоллес направил премьер-министру королевства Риши Сунаку.