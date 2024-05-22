"Есть прямые доказательства": в Великобритании сделали громкое заявление насчет китайского оружия для России

Запад должен быть обеспокоено этим

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что разведка располагает данными, указывающими на то, что Китай поставляет летальное оружие России или может готовиться к его отправке. О деталях разведданных министр не распространялся.

В то же время, он отметил, что Запад должен быть обеспокоен этим, ведь Китай хотел выступать стороной влияния на РФ. Об этом пишет Reuters.

"Шаппс сказал на конференции в Лондоне, что у американской и британской оборонной разведки есть доказательства того, что летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину", — пишет Reuters.

По словам министра обороны, это оружие потом оказывается на поле боя.

"Я считаю, что это важное событие. Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в начале этой войны Китай хотел представить себя как посредник, который будет влиять на президента России Владимира Путина", — добавил он.

В прошлом месяце посольство Китая в США опровергло звучавшие ранее подобные обвинения. Тогда отмечалось, что Китай не предоставляет оружие РФ, ведь КНР "не является производителем и не участвует в украинском кризисе (в КНР так называют войну в Украине – ред.)".

Однако британский министр убежден в другом: "как мы видели из государственного визита Путина в Пекин и 64% роста торговли между Россией и Китаем с момента полномасштабного вторжения… они прикрывают друг друга".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия продолжает получать помощь от Китая, что позволяет ей продолжать войну в Украине. Эта поддержка хоть и не включает в себя оружие, но позволяет поддерживать нужный уровень его производства.