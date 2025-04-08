В Киеве ищут пенсионерку для работы на выходных, оплата достойная

Пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать хорошую прибавку к пенсии

Работа для пенсионеров в Украине есть на разные условия и зарплату. К примеру, в Киеве есть вакансия няни в детскую комнату для работы на выходные.

Няню ищут в детскую комнату ресторана по улице Борщаговская для работы с детьми дошкольного возраста. Готовы взять пенсионерку, зарплата — 950 грн/смена. Предложение размещено на одном из сайтов поиска работы и подборе персонала.

Требования:

Коммуникабельность

Рисование

Активность

Работа с детьми

Любовь к детям

Нужен коммуникабельный человек, любящий работать с детьми, способный заинтересовать малышей играми и творчеством. Няня также должна поддерживать чистоту и порядок в детской комнате. Преимуществами будут способности к рисованию и знание современных методик развития детей.

Чтобы дети могли интересно проводить время в детской комнате есть лабиринт. Также в помощь няне есть плазма с мультиками, раскраски и карандаши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевской области ищут конюха по уходу за четырьмя лошадьми, готовые взять на работу пенсионера. Заработная плата — 16 500 — 22 000 грн.