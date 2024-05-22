Риши Сунак распускает парламент: в Британии объявлены внеочередные выборы (видео)

Следующие выборы должны были пройти в 2025 году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с королем Чарльзом III и получил от него разрешение на роспуск парламента. Таким образом внеочередные выборы будут проведены 4 июля.

Как сообщает Sky News об этом Сунак рассказал в обращении к нации 22 мая. Издание отмечает, что для лидера консерваторов это огромная авантюра, поскольку лейбористы имеют существенное превосходство в предвыборных рейтингах.

"Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее и решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс или рискнуть вернуться на круги своя. Без плана и без уверенности", — сказал он и раскритиковал своего оппонента на выборах Кейра Стармера.

Последние всеобщие выборы состоялись в 2019 году, когда Борис Джонсон одержал уверенную победу над Лейбористской партией Джереми Корбина, после этого в стране сменилось два премьера. Следующие выборы в стране должны были пройти лишь летом 2025 года, однако из-за стремительной потери рейтингов консерваторами на фоне затяжного экономического и политического кризисов в Британии неоднократно поднимали тему досрочных выборов.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2022 года на смену Борису Джонсону, который угодил в громкий скандал с вечеринками во время "ковидного" карантина, пришла Лиз Трасс.

Трасс пообещала снизить налоги, но после прихода ко власти резко отказалась от своего обещания, что ввело страну в очередной политический кризис. В конечном итоге почти два месяца спустя она тоже ушла в отставку. С тех пор премьером является Риши Сунак.