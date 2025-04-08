"Мейк доллар по восемь эген". Украинцы разрывают сеть мемами о влиянии пошлин Трампа на рынок

Шутили не только про курс доллара

Введение пошлин президентом США Дональдом Трампом почти для всего мира и значительное падение фондовых рынков стало одной из главных тем для создания мемов. Украинцы продолжают креативить, создавая смешные картинки.

"Телеграф" собрал лучшие мемы, ярко характеризующие не только финансовый рынок, но и состояние людей, шокированных действиями Трампа. Введение Штатами тарифов фактически напугало всех, но не Украину, по мнению пользователей, потому что украинцы натренированы поднятиями цен от мобильных операторов.

Тарифы Трампа резко обвалили рынки, все начало иметь нисходящую тенденцию, однако гривна — нет. Пользователи отметили, что высказывание 47-го президента "Сделаем Америку снова большой" таки не врало, только слово там указано не правильно. Вероятнее всего, речь шла об экономической депрессии, считают пользователи.

Много шуток в сети и по поводу того, как себя чувствует доллар после действий Трампа, ведь даже его курс начал снижаться. Снижение рынка изрядно отразилось на тех, кто работает в этой сфере, о чем тоже шутили.

К слову украинцы рассекретили необычный загар Трампа, о котором недавно тоже шутили. Не осталась в стороне шуток и позиция самого президента США, уверенного в правильности своих действий.

Отдельной темой для мемов по поводу тарифов Трампа стало то, что США не ввели их для России, а вот Украина получила 10%, как и большинство государств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы разрывают сеть мемами о решении Трампа ввести пошлину.