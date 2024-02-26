"Мы не сделали достаточно": глава МИД Британии раскритиковал западные страны

Мероприятие должно быть отдано словам, которые он сказал – о поддержке Украины и вере в украинцев

Западные страны сделали недостаточно для поддержки Украины – как в 2014 году, так и в 2022 году. Запад имел достаточно смелости, чтобы принять в НАТО две новые страны – Финляндию и Швецию – но до сих пор недостаточно смел, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, чтобы противостоять российским террористам.

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью "Голосу Америки". По его словам, Украина сейчас нуждается в поддержке, как никогда.

"Краткий ответ – нет, мы не сделали достаточно… Есть много положительных изменений. Но сделали ли мы достаточно вместе? Нет. У Украины нет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения", – пояснил министр. .

Кэмерон добавил, что Запад должен быть предан словам, которые он сказал – о поддержке Украины и вере в украинцев. Он должен доказывать свою преданность посредством оружия, финансирования, военной и моральной поддержки – это поможет Украине выиграть войну против оккупантов.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США срочно принять документ о выделении военной помощи Украине, а в противном случае это плохо кончится для американской роли лидера цивилизованного мира. Также он отметил, что это будет серьезной мотивацией для других стран иметь свое ядерное оружие.

А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в случае если свободный мир начнет забывать о своих ценностях и начнет фокусировать свое внимание на деньгах, он проиграет автократам. Поэтому поддержку Украины следует воспринимать не как помощь, а участие в экзистенциальной борьбе.