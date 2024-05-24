Первого румына поймали на шпионаже в пользу Путина: его обвиняют в госизмене

Суд уже вынес решение о превентивном аресте обвиняемого

Гражданина Румынии поймали на шпионаже в пользу России. Он якобы снимал и фотографировал военные колонны, проходившие через Румынию.

Его уже арестовали. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на правоохранительные органы.

Издание отмечает, что преступление, совершенное румыном, является государственной изменой.

Отмечается, что, начиная с 2022 года, обвиняемый осуществлял наблюдение за некоторыми военными объектами Румынии или НАТО, расположенными в окрестностях города Тульча. Он собирал информацию военного характера, фотографировал военную боевую техник и передвижения личного состава в приграничной зоне с Украиной. Снимки румын передавал в Кремль через российское посольство в Бухаресте.

В квартире подозреваемого прошли обыски. Там следователи изъяли доказательства его преступления.

По представлению Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), Апелляционный суд Бухареста вынес решение о превентивном аресте обвиняемого сроком на 30 дней.

Стоит отметить, что ситуация с российскими шпионами в Польше, Швеции и странах Балтии выглядит достаточно серьезной.

Ранее "Телеграф" сообщил, сколько российских диверсантов задержали в Польше. Все они участвовали в актах саботажа и шпионажа на польской территории.