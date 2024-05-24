Першого румуна спіймали на шпигунстві на користь Путіна: його звинувачують у держзраді

Суд уже ухвалив рішення про превентивний арешт обвинуваченого

Громадянина Румунії спіймали на шпигунстві на користь Росії. Він нібито знімав і фотографував військові колони через Румунію.

Його вже заарештували. Про це повідомляє Digi24 із посиланням на правоохоронні органи.

Видання зазначає, що злочин, скоєний румуном, є державною зрадою.

Зазначається, що починаючи з 2022 року обвинувачений здійснював спостереження за деякими військовими об’єктами Румунії або НАТО, розташованими на околицях міста Тульча. Він збирав інформацію військового характеру, фотографував військову бойову технік та пересування особового складу у прикордонній зоні з Україною. Знімки румунів передавав до Кремля через російське посольство у Бухаресті.

У квартирі підозрюваного пройшли обшуки. Там слідчі вилучили докази злочину.

За поданням Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), Апеляційний суд Бухареста ухвалив рішення про превентивний арешт обвинуваченого строком на 30 днів.

Варто відмітити щоситуація з російськими шпигунами у Польщі, Швеції та країнах Балтії виглядає досить серйозною.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російських диверсантів затримали в Польщі. Усі вони брали участь в актах саботажу та шпигунства на польській території.