Першого румуна спіймали на шпигунстві на користь Путіна: його звинувачують у держзраді
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Суд уже ухвалив рішення про превентивний арешт обвинуваченого
Громадянина Румунії спіймали на шпигунстві на користь Росії. Він нібито знімав і фотографував військові колони через Румунію.
Його вже заарештували. Про це повідомляє Digi24 із посиланням на правоохоронні органи.
Видання зазначає, що злочин, скоєний румуном, є державною зрадою.
Зазначається, що починаючи з 2022 року обвинувачений здійснював спостереження за деякими військовими об’єктами Румунії або НАТО, розташованими на околицях міста Тульча. Він збирав інформацію військового характеру, фотографував військову бойову технік та пересування особового складу у прикордонній зоні з Україною. Знімки румунів передавав до Кремля через російське посольство у Бухаресті.
У квартирі підозрюваного пройшли обшуки. Там слідчі вилучили докази злочину.
За поданням Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), Апеляційний суд Бухареста ухвалив рішення про превентивний арешт обвинуваченого строком на 30 днів.
Варто відмітити щоситуація з російськими шпигунами у Польщі, Швеції та країнах Балтії виглядає досить серйозною.
Раніше "Телеграф" повідомив, що російських диверсантів затримали в Польщі. Усі вони брали участь в актах саботажу та шпигунства на польській території.