В Киеве поймали людей Медведчука: делали пропагандистские "мультики" под руководством известного ведущего

Над проектом работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины

Служба безопасности Украины задержала в Киеве соратников обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука, которые работали в проекте "Другая Украина". Участники группы в сети дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

Об этом в среду, 15 мая, сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что данную организацию в РФ возглавил Медведчук, координирующий свою деятельность по ФСБ.

"В Киеве над проектом работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам", — говорится в сообщении.

В этой группе состояли специалисты о видеоконтенту. Они обустроили подпольную студию в собственном доме Киевской области и изготавливали заказные анимационные ролики. Далее они присылали их куратору из РФ, которым оказался Денис Жарких – бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации "Другая Украина" в Москве. Далее он давал разрешение на распространение этих видео в сети.

"Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы. Среди которых – сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube. За каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные деньги им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина", — рассказали в СБУ.

Во время обысков у фигурантов нашли мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями их деятельности на пользу РФ.

На основании полученных доказательств следовали СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Жарких также получил подозрение по этой же статье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что имущество Виктора Медведчука выставят на продажу на "Prozzoro.Продажи".