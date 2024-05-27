ЕС ввел санкции против Медведчука: под раздачу попал и один из его топ-пропагандистов

Также санкции ввели против пропагандистского сайта "Голос Европы"

Европейский союз ввел санкции против бывшего нардепа Виктора Медведчука, который в Украине обвинен в государственной измене. Кроме того, ограничения введены против главного редактора одного из его каналов, распространяющих российскую пропаганду в Европе.

Как говорится на сайте Европейского совета, речь идет об Артеме Марчевском. В Украине он был главным редактором канала "112 Украина", но потом уехал, чтобы распространять российскую пропаганду через сайт Voice of Europe, который тоже попал под европейские санкции.

"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры против двух физических лиц и одной организации, ответственных за проведение пропагандистских акций, направленных на гражданское общество в ЕС и соседних с ним странах, серьезно искажающих и манипулирующих фактами с целью оправдать и поддержать агрессивную войну России против Украины", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пропаганда также касалась деятельности ряда европейских партий и была особенно активной в период выборов.

Отмечается, что всего ЕС ввел санкции против более, чем 2100 физических и юридических лиц. Их активы были заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запретили иметь с ними дело. Физлицам также запрещено въезжать на территорию стран ЕС или проезжать через них транзитом.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший нардеп и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат. Из России он судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.

Марчевский тем временем получил временное убежище в Словакии, куда он перебрался из Чехии, где он проводил свою пропагандистскую деятельность.