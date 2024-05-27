ЄС запровадив санкції проти Медведчука: під роздачу потрапив і один із його топ-пропагандистів

Також санкції запровадили проти пропагандистського сайту "Голос Європи"

Європейський союз ввів санкції проти колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого в Україні звинувачено у державній зраді. Крім того, обмеження введено проти головного редактора одного з його каналів, які розповсюджують російську пропаганду в Європі.

Як йдеться на сайті Європейської ради, йдеться про Артема Марчевського. В Україні він був головним редактором каналу "112 Україна", але потім поїхав, щоб поширювати російську пропаганду через сайт Voice of Europe, який також потрапив під санкції європейські.

"Сьогодні Рада прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи проти двох фізичних осіб та однієї організації, відповідальних за проведення пропагандистських акцій, спрямованих на громадянське суспільство в ЄС та сусідніх з ним країнах, які серйозно спотворюють та маніпулюють фактами з метою виправдати та підтримати агресивну війну Росії проти України", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що пропаганда також стосувалася діяльності низки європейських партій та була особливо активною у період виборів.

Зазначається, що всього ЄС запровадив санкції проти більш ніж 2100 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи були заморожені, а громадянам та компаніям ЄС заборонили мати з ними справу. Фізособам також заборонено в’їжджати на територію країн ЄС або проїжджати через них транзитом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній нардеп та лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук намагається повернути українське громадянство та депутатський мандат. З Росії він позивається до президента України, СБУ, Верховної Ради та РНБО.

Марчевський тим часом отримав тимчасовий притулок у Словаччині, куди він перебрався з Чехії, де проводив свою пропагандистську діяльність.