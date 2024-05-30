Шольц передумал? Германия может разрешить Украине бить своим оружием по России — Politico

Украина может получить нужное разрешение

Германия похоже намерена дать разрешение Украине наносить удары по России своим оружием. Однако с этим есть нюансы.

Как пишет Politico, это следует из заявлений канцлера Олафа Шольца и его пресс-секретаря Штеффена Хебестрайта. В частности Шольц заявил, что Германия допускает использование ее оружия Украиной "в рамках международного права".

По идее, это допускает его применение против страны-агрессора, в том числе и на ее территории. Однако издание отмечает, что это заявления от канцлера прозвучало не так убедительно, как от лидеров других стран.

Поэтому в среду пресс-секретарь Шольца попытался объяснить, что хотел сказать его шеф.

В частности Хебестрайт отметил, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться на территорию агрессора". Он отметил, что у Киева и Берлина есть договоренности по этому поводу, но он не стал раскрывать их суть.

Также он сослался на заявление Шольца годичной давности и отметил, что консенсус о неиспользовании немецкого оружия на российской территории был констатацией фактов, которые были актуальны на тот момент. Он подчеркнул, что это может измениться в будущем.

Источник Politico также отметил, что Шольц все же поддерживает разрешение на удары по российской территории, однако не стал вдаваться в подробности о том, как именно.

Как сообщалось ранее, возможность снять запрет на удары по территории России также рассматривают и в США. Помимо того, там размышляют о введении санкций против Китая из-за помощи Москве.