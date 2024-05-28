"Это не эскалация": Макрон поддержал удары Украины по России западным оружием

Президент Франции напомнил, кто устраивает эскалацию в первую очередь

Украина должна получить право уничтожать военные объекты на территории России с использованием западного оружия. Это не будет считаться эскалацией, но ответом на новую тактику россиян.

Как сообщает t-online об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. По его словам, рамки оказываемой помощи при этом не меняются.

"Что изменилось, так это то, что Россия адаптировала свои действия. Украина подвергается нападениям с баз в России. Как же мы объясним украинцам, что им не разрешается атаковать точки, с которых запускаются ракеты? Фактически мы говорим им, что снабжаем оружием, но не позволяем защитить себя", — сказал он.

По его словам, во Франции считают, что Украина должна иметь право нейтрализовать российские военные объекты, из которых она подвергается обстрелам. Однако наносить удары по других объектах на российской территории все еще будет запрещено.

"Я думаю, что могу сказать, что, в сущности, мы не идем на эскалацию, поскольку именно Россия организует эскалацию", — добавил он.

При этом он отметил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе и обсудить, что союзники намерены сделать для поддержки Украины.

Напомним, 27 мая главком Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что во Франции, после ряда заявлений стран-участниц альянса о введении в Украину войск НАТО, вызвались отправить своих военных инструкторов. Они будут обучать и заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Позже в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что этот вопрос все еще обсуждается.