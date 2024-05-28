Удары по России нужно разрешить: страна-союзница Украины поддержала Столтенберга

Речь не о гражданских, а о военных целях

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, украинские военные могут использовать западное оружие во время ударов по России. В то же время, министр обороны Андрис Спрудс заявил, что страна планирует инвестировать в коалицию беспилотников для Украины 20 млн евро.

Об этом пишет CNN и LSM.lv. Глава Латвии отметил, что речь идет об ударах не по гражданским объектам, а по военным.

Ринкевичс подчеркнул, что наступление российской армии на севере Харьковской области является свидетельством усиления экономики России, выводом ее на военные рельсы. В то же время это наступление также стало возможным из-за ошибок союзников по НАТО, которые нерешительно реагируют на боевые действия и медленно оказывают поддержку Украине.

"То, что мы видим - это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложение ограничений на то, как Украина может ее применять - для ударов по территории России. Здесь речь идет не о гражданских, а о легитимных военных целях", — отметил президент Латвия.

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что странам-членам НАТО пора пересмотреть свои ограничения по применению Украиной предоставленного ими оружия Ринкевичс полностью поддерживает.

В то же время министр Спурдс подчеркнул, что Латвия будет не только поставлять Украине дроны, но и будет активнее внедрять эти технологии в свою армию.

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников", — сказал он.

Спурдс подчеркнул, что выделенные 20 млн евро направят как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны дали разъяснения по поводу французских военных в Украине.