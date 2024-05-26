Бить или не бить: нардеп рассказал, что США думают об ударах Украины по РФ

Решение, которое будет важным для Украины, принимается командно

Из Соединенных Штатов Америки неофициально поступают сигналы, что в Белом доме якобы начали обсуждать решение о предоставлении Украине разрешения бить по РФ американским оружием. Однако пока консенсуса нет.

Об этом рассказал народный депутат Егор Чернев, который является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО. Данное сообщение было опубликовано в его Telegram-канале 26 мая.

"В неформальных беседах в кулуарах ПА НАТО американцы говорят, что процесс в Белом доме по разрешению нам бить их оружием по России пошел", — написал Чернев.

В то же время он подчеркнул, что это должно біть командное решение, но пока там не пришли к чему-то общему по данному вопросу.

"Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", – сказал Чернев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в настоящее время Украине запрещено бить западным оружием по российской территории. Президент Владимир Зеленский говорит, то данная ситуация дает врагу преимущество, позволяя им постоянно обстреливать, например, Харьков.